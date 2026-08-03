Un servicio para no afrontar la salud mental en soledad: el SASEM de Alcoy atiende a 66 personas

El Servicio de Atención y Seguimiento para personas con problemas de Salud Mental grave (SASEM) continúa consolidándose como uno de los recursos sociales de referencia en Alcoy. Durante el primer semestre de 2026, el programa ha prestado atención a 66 personas, reforzando su papel como herramienta de acompañamiento e inclusión para quienes conviven con un trastorno mental grave y para sus familias.

Integrado desde 2021 en la red básica de Servicios Sociales del Ayuntamiento, el SASEM trabaja desde un enfoque comunitario con el objetivo de mejorar la autonomía personal de los usuarios, favorecer su participación en la vida social y prevenir situaciones de aislamiento o cronificación.

Las personas atendidas tienen una edad media de 43 años, con usuarios de entre 18 y 64 años. En cuanto al perfil, el 51 % son mujeres y el 49 % hombres.

Terapia e integración

El programa desarrolla una intensa actividad semanal que combina el apoyo terapéutico con iniciativas de integración social. Entre ellas destacan los talleres de arteterapia, estimulación cognitiva y ocio, así como los grupos de psicoeducación dirigidos a los usuarios y los grupos de apoyo para familiares. A ello se suman actividades destinadas a fomentar hábitos saludables, como rutas de senderismo, sesiones deportivas en el complejo Eduardo Latorre y el uso de la piscina durante la temporada estival.

Además de la programación habitual, el servicio ha organizado diversas actividades extraordinarias, entre ellas el tradicional almuerzo de Pascua, cursos sobre el uso de teléfonos inteligentes y seguridad digital en colaboración con Orange, además de excursiones culturales y medioambientales a enclaves como La Sarga, el Castell de Festes, el MAF, la exposición de Cruz Roja sobre la soledad no deseada o el paraje del Molí l'Ombria. Muchas de estas iniciativas se desarrollan conjuntamente con otros programas municipales para fortalecer la integración comunitaria de los participantes.

Sensibilizar a la sociedad

El trabajo del SASEM también se extiende fuera de sus instalaciones mediante reuniones periódicas con la Unidad de Salud Mental, acciones de sensibilización en centros educativos, encuentros con empresas relacionadas con la formación y el empleo y la participación activa en diferentes grupos de trabajo dedicados a la sensibilización, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental y la inserción laboral.

La concejala de Políticas Inclusivas, Aroa Mira, ha destacado la importancia de este recurso y la implicación del equipo técnico que lo hace posible. Según ha señalado, “garantizar una red de apoyo próxima y accesible nos permite construir una ciudad donde todos los vecinos y vecinas tienen la oportunidad de vivir y desarrollarse con dignidad, dejando atrás los estigmas y poniendo a las personas siempre en el centro”.

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Mira ha subrayado además que “cuidar de la salud mental e integrarla plenamente en la agenda municipal es una necesidad fundamental para favorecer el bienestar de la ciudadanía y asegurar que ninguna persona se quede atrás en su proceso de recuperación social y personal”.