La poza de aguas heladas y cristalinas escondida en la montaña de Alicante: el mejor baño del verano

Cuando el calor aprieta en Alicante, no todos los planes pasan por bajar a la playa. En el interior de la provincia hay rincones donde las altas temperaturas se combaten de otra manera: caminando bajo la sombra, escuchando el agua correr entre las rocas y buscando una poza natural donde refrescarse lejos del asfalto, de la arena caliente y de las playas más concurridas. Son lugares que no necesitan grandes instalaciones para resultar irresistibles.

La montaña alicantina esconde pequeños refugios de verano que parecen pensados para bajar el ritmo. Barrancos, fuentes, ríos, saltos de aguay áreas recreativas convierten algunas excursiones sencillas en planes completos para pasar la mañana o el día. Uno de esos lugares está en Alcoy, entre dos grandes pulmones verdes de la provincia: el Parque Natural de la Font Roja y la Serra de Mariola. Allí aparece el Racó de Sant Bonaventura, un paraje donde el agua del río Polop marca el camino.

Racó de Sant Bonaventura

El Racó de Sant Bonaventura es un área de ribera situada junto al río Polop, protegida por chopos y olmos, donde destacan sus saltos de agua. Allí se mezcla el agua, la sombra y el paisaje explica por qué se ha convertido en uno de los rincones más apreciados por los amantes de la naturaleza.

Ruta

La excursión más conocida parte del barrio alcoyano de Batoi y enlaza con la Vía Verde de Alcoy, un itinerario cómodo y familiar que permite caminar o ir en bicicleta. La ruta habitual hasta el Racó puede hacerse en unos 6 kilómetros de ida y vuelta, aunque quienes quieran alargar el recorrido pueden completar una circular de unos 8 o 9 kilómetros enlazando con Els Canalons. Es un plan asequible, pero no conviene confiarse: hay que llevar calzado cómodo, agua y cuidado especial en zonas húmedas o próximas al cauce.

Camino junto al río

El gran atractivo del recorrido es caminar junto al río. El Polop acompaña parte del camino con pequeñas cascadas, balsas naturales y rincones frescos que cambian según la época del año. En los meses en los que el caudal acompaña, el paraje gana todavía más encanto y las pozas se convierten en una tentación para quienes buscan un baño diferente en plena montaña. El área recreativa cuenta con zona de baño, mesas de madera, una fuente de agua no potable, aparcamiento y señalización, aunque no dispone de lavabos, quiosco ni zona de acampada.

El camino también tiene memoria. La ruta pasa por puntos como la Font del Quinzet, antiguas construcciones vinculadas al aprovechamiento del agua y el conocido Pont de les Set Llunes, uno de los hitos más llamativos del entorno.

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El Racó de Sant Bonaventura es, sobre todo, un lugar para ir sin prisa. Allí apetece sentarse, escuchar el agua, hacer fotos, descansar bajo los árboles y acercarse a las pozas con prudencia. El baño puede ser uno de los mejores regalos del verano, pero hay que recordar que se trata de un entorno natural, no de una piscina vigilada. El suelo puede resbalar, el caudal cambia, las rocas no siempre se ven bien y el agua está fría incluso en días de calor. Por eso, es importante evitar saltos imprudentes, vigilar a los niños, no dejar residuos, no salirse de los caminos marcados y consultar el estado del paraje.