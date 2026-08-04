Las viviendas intergeneracionales de Alcoy en su última etapa: licitan el mobiliario de los pisos para jóvenes y mayores

Encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una de las mayores dificultades para miles de personas, especialmente para los jóvenes. En este contexto, Alcoy encara la recta final para poner en marcha uno de sus proyectos residenciales más innovadores: el edificio intergeneracional del barrio del Partidor, que ofrecerá una alternativa habitacional a jóvenes y personas mayores mediante un modelo basado en la convivencia y la ayuda mutua.

El Ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato para el suministro de mobiliario, electrodomésticos y menaje del inmueble, un trámite que supone uno de los últimos pasos antes de su apertura. El contrato cuenta con un presupuesto máximo de 67.050,21 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de agosto a las 12:00 horas.

Estudios, pisos y zonas comunes

La actuación permitirá equipar por completo las 18 viviendas del edificio, distribuidas entre estudios diáfanos y pisos de un dormitorio, así como las zonas comunes concebidas para favorecer la vida comunitaria. Entre ellas destacan una sala polivalente, lavandería y un patio compartido, espacios pensados para fomentar las relaciones entre los residentes.

El contrato contempla además el transporte, montaje e instalación de todo el equipamiento, desde camas, armarios y sofás hasta frigoríficos, televisores y el menaje necesario para que las viviendas puedan ocuparse desde el primer día.

La construcción del edificio ha supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros, sufragada en un 60% por el Ayuntamiento de Alcoy y en un 40% por el Ministerio de Vivienda y la Generalitat Valenciana, a través del Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural.

Orden de adjudicatarios

Paralelamente, el Consistorio dará a conocer en los próximos días el orden definitivo de las listas de adjudicatarios. Las viviendas se destinarán a jóvenes de entre 18 y 35 años y a personas mayores de 65 años que conserven su autonomía personal. El objetivo es crear una comunidad donde ambas generaciones compartan espacios y establezcan una red de apoyo mutuo que contribuya a mejorar su calidad de vida y facilite el acceso a una vivienda digna.

Noticias relacionadas

La concejala de Vivienda, Teresa Sanjuan, ha señalado que esta licitación supone "un avance fundamental" para que el edificio pueda entrar en funcionamiento cuanto antes. Según ha destacado, el proyecto pretende ofrecer una respuesta real al problema residencial de distintos colectivos, apostando por un modelo en el que "la colaboración mutua sea el hilo conductor de la comunidad", convirtiendo este edificio en una iniciativa pionera que combina acceso a la vivienda, envejecimiento activo y solidaridad entre generaciones.