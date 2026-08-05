Alcoy quiere convertir la creatividad en su próxima gran industria

El parque tecnológico de Rodes seguirá su objetivo de posicionarse en motor impulsor de la industria moderna de Alcoy, con una nueva alianza entre universidad, escuela de artes y Ayuntamiento. Se trata de TechViu, un proyecto que busca generar oportunidades de empleo, retener el talento y ayudar a las empresas a ser más competitivas mediante la creatividad y las nuevas tecnologías.

El Ayuntamiento de Alcoy, la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy (EASD) han firmado un convenio de colaboración que establece una hoja de ruta conjunta para desarrollar este Hub de Innovación Creativa y Tecnológica, una iniciativa que tendrá como epicentro el Parque Tecnológico Urbano de Rodes.

Crecimiento y tecnología

El acuerdo fija tres grandes objetivos. El primero es impulsar el crecimiento y la profesionalización del sector audiovisual, con especial atención a la animación y las industrias creativas, ámbitos con un elevado potencial de desarrollo y generación de empleo cualificado.

El segundo persigue acercar las tecnologías audiovisuales y la animación al resto del tejido empresarial, de modo que las compañías puedan incorporar herramientas innovadoras a sus procesos, mejorar su competitividad y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Vasos comunicantes entre enseñanza y empresas

La tercera línea de actuación apuesta por reforzar la conexión entre el mundo académico y la empresa, promoviendo la formación especializada, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento entre la universidad, la escuela de diseño y el sector productivo.

TechViu desarrollará su actividad en el Parque Tecnológico Urbano de Rodes, concebido como un espacio de colaboración donde empresas, estudiantes, profesionales e instituciones puedan trabajar conjuntamente en proyectos vinculados a la innovación y la tecnología.

Apoyar talento local

La concejala de Industria, Elisa Guillem, ha destacado que este convenio "refuerza el compromiso de todas las instituciones implicadas con un proyecto estratégico para el futuro de Alcoy", subrayando que la colaboración permitirá generar nuevas oportunidades para el talento local, apoyar al tejido empresarial y consolidar un sector con un importante potencial de crecimiento.

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Asimismo, la edil ha señalado que TechViu representa una apuesta por diversificar la economía alcoyana y favorecer la creación de empleo de calidad. El objetivo es que la ciudad se convierta en un lugar donde los jóvenes puedan formarse, emprender y desarrollar su carrera profesional en sectores innovadores, aprovechando la combinación de creatividad y tecnología como motor de desarrollo económico.