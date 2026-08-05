La poza de aguas turquesa escondida en la montaña de Alicante: la alternativa perfecta a la playa

Alicante no solo se refresca mirando al Mediterráneo. Cuando el calor aprieta y las playas se llenan, el interior de la provincia ofrece planes capaces de competir con cualquier cala: ríos, fuentes, pozas, sombra, merenderos y rutas sencillas donde el verano se vive de otra manera. Son lugares que permiten cambiar la arena por la montaña y el agua salada por baños frescos entre vegetación.

Uno de esos refugios está en Banyeres de Mariola, un municipio situado junto a la Serra de Mariola y muy cerca del nacimiento del río Vinalopó. Allí, el paisaje cambia por completo: el agua corre entre árboles, los antiguos molinos recuerdan la historia industrial del pueblo y las pozas naturales se convierten en uno de los planes más buscados por quienes quieren escapar del calor sin bajar a la costa.

Molí l’Ombria

El lugar es el Molí l’Ombria, una de las áreas recreativas más visitadas de Banyeres de Mariola durante fines de semana y periodos vacacionales. La zona de acampada se encuentra en la parte central del término municipal, en la margen izquierda del río Vinalopó y junto a un antiguo molino papelero del mismo nombre. Ese entorno explica buena parte de su encanto: agua clara, vegetación, sombra y un paisaje que combina baño, picnic y senderismo en un mismo plan.

La gran atracción en verano son sus pozas. A lo largo del río hay zonas donde el agua forma pequeños remansos y rincones perfectos para refrescarse, siempre con prudencia y respetando las zonas permitidas. No es una piscina ni una playa urbana, sino un espacio natural donde conviene llevar escarpines o calzado de agua, porque el fondo puede tener piedras y el acceso puede resultar resbaladizo. Precisamente esa mezcla de agua fría, entorno cuidado y sensación de refugio convierte al Molí l’Ombria en una alternativa muy apetecible a las playas alicantinas.

Merenderos

Además del baño, el área recreativa está preparada para pasar el día. Dispone de duchas y lavabos con agua potable, fuentes, merendero, zona infantil y un circuito de ciclo-cross. El área cuenta con capacidad para 190 plazas de picnic y 60 plazas para acampar. Por eso, en temporada alta o en domingos de verano, conviene llegar pronto y consultar antes la disponibilidad.

Poza de agua helada

El Molí l’Ombria también es un punto perfecto para quienes quieren completar el baño con una ruta sencilla. Desde este entorno pasan o parten itinerarios como el PR-CV 35, el PR-CV 313 y el PR-CV 4, que permiten acercarse a lugares como la Penya la Blasca o el nacimiento del río Vinalopó. También puede realizarse la Ruta dels Molins, un recorrido que une algunos de los molinos papeleros más emblemáticos del municipio y otras construcciones de interés arquitectónico. Es una forma de entender que este paraje no solo es bonito por su agua, sino también por la relación histórica de Banyeres con el río.

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La visita, eso sí, requiere responsabilidad. El área recreativa tiene normas, aforo y temporadas de apertura que pueden variar, por lo que conviene contactar con la Oficina de Turismo o consultar la información municipal antes de organizar el plan. La zona de acampada del Molí l’Ombria en 2026 funciona del 1 de julio al 30 de agosto y el objetivo de sus normas es preservar un enclave natural sensible junto al Vinalopó y la Serra de Mariola. La regla más importante es sencilla: llevarse la basura, no dañar la vegetación, respetar el río y dejar el lugar igual o mejor de como se encontró.