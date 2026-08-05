Últimos días para optar a los Premios Ciudad de Alcoy de novela y teatro

Pocas horas restan ya para quienes quieran participar en una nueva edición de los Premios Ciudad de Alcoy de novela y de teatro. La Concejalía de Cultura ha recordado que este viernes 7 de agosto concluye el plazo de presentación de originales, que deberán remitirse exclusivamente por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

La convocatoria alcanza este año la 52ª edición del Premio Pep Cortés de Teatro y la séptima edición del Premio Isabel-Clara Simó de Novela, dos certámenes consolidados con los que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por fomentar la creación literaria en valenciano y respaldar el trabajo de escritores y escritoras contemporáneos.

Referencia en valenciano

La concejala de Cultura, Elisa Guillem, ha animado a quienes todavía no hayan presentado sus trabajos a aprovechar los últimos días de la convocatoria. La edil ha destacado que estos premios se han convertido en una referencia dentro del panorama literario en valenciano y representan una oportunidad para dar visibilidad al talento creativo, al tiempo que ha reiterado el compromiso del consistorio con la cultura y con la producción literaria en la lengua propia.

Cada uno de los galardones está dotado con 8.000 euros. Las obras deberán ser originales e inéditas, no haber obtenido premios en otros certámenes ni estar comprometidas para su publicación. Además, cada autor o autora solo podrá concurrir con una obra, cuyo argumento y estilo serán de libre elección.

Limitaciones para ganadores de otras ediciones

Las bases también establecen limitaciones para los últimos ganadores de ambos certámenes. En el caso del Premio Isabel-Clara Simó, no podrán participar quienes hayan obtenido el galardón en cualquiera de las cinco ediciones anteriores, mientras que en el Premio Pep Cortés quedarán excluidas las personas vencedoras de las cuatro últimas convocatorias.

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El Ayuntamiento recuerda que toda la información relativa a la convocatoria, así como las bases completas para participar, puede consultarse en el portal web municipal.