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Vuelve el autobús dominical a la Font Roja de Alcoy con parada en el Cementerio desde este 9 de agosto

El servicio especial funcionará los domingos por la mañana hasta el 20 de septiembre, coincidiendo con la Romería, para facilitar el acceso al parque natural

Autobús que sigue la ruta desde el centro urbano hasta la Font Roja.

Autobús que sigue la ruta desde el centro urbano hasta la Font Roja. / Juani Ruz

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Amaya Marín

Alcoy

A partir de este domingo, 9 de agosto, Alcoy recupera el servicio especial de autobús que conecta el Cementerio Municipal con el parque natural de la Font Roja. La línea funcionará únicamente los domingos por la mañana y se mantendrá en servicio hasta el próximo 20 de septiembre, jornada en la que se celebrará la tradicional Romería a la Font Roja.

Horarios de ida y vuelta

El recorrido se prestará con el mismo funcionamiento de años anteriores. La línea 5 partirá desde la plaça d'Espanya con destino a la Font Roja a las 9:00, 11:30, 13:00 y 14:00 horas, realizando parada en el Cementerio a las 9:10, 11:40, 13:10 y 14:10 horas, respectivamente.

En sentido de regreso, las salidas desde la Font Roja tendrán lugar a las 9:35, 12:05, 13:35 y 14:35 horas, efectuando igualmente una parada en el Cementerio antes de continuar hacia el centro de la ciudad.

Para hacer posible este refuerzo del servicio, quedarán suprimidas las salidas habituales de la línea 5 desde la plaça d'Espanya de las 9:30, 12:00 y 13:30 horas.

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El concejal de Movilidad Urbana, Raül Llopis, ha destacado que esta conexión "permite disfrutar del entorno natural de una forma más sostenible y cómoda", al tiempo que facilita el acceso tanto al parque natural como al Cementerio Municipal mediante el transporte público durante los fines de semana.

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