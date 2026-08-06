Cocentaina, preparada para sus días grandes en honor a San Hipólito

Cocentaina vuelve a convertirse desde hoy y hasta el 10 de agosto en uno de los grandes escenarios festivos de la Comunidad Valenciana con la celebración de sus Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Hipólito Mártir. Durante cuatro jornadas, la capital del Comtat se llenará de música, pólvora, desfiles, devoción y tradición en una cita reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico. La edición de este año tendrá, además, un significado especial por coincidir con el 50º aniversario de la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (UNDEF), fundada en 1976, una efeméride que reivindica medio siglo de unión y defensa de unas celebraciones profundamente arraigadas en la identidad de numerosos pueblos.

Las fiestas contestanas hunden sus raíces en la primera mitad del siglo XVIII. Tras la Guerra de Sucesión, las milicias o soldadesca que todavía permanecían en la villa comenzaron a participar en los actos del 13 de agosto, festividad de San Hipólito. El santo había sido elegido protector de Cocentaina el 7 de mayo de 1600, ante la amenaza de la peste, y desde aquel mismo año era honrado con salvas de arcabucería. En 1750 ya aparece documentada en el archivo municipal la presencia de los ejércitos cristiano y turco, cada uno con su capitán y alférez. Más adelante, en 1853, un nuevo reglamento dio forma a la trilogía festera que, con algunas modificaciones, ha llegado hasta nuestros días.

Un completo programa

El programa comenzará hoy con la tradicional «Nit de l’Olla». A las 19.15 horas, las filaes se concentrarán en la parte alta del Passeig para iniciar un pasacalle hasta el Pla, donde se interpretará el Himno de Fiestas. Después, las formaciones y sus bandas de música desfilarán hasta sus locales sociales. A las 22:30 horas, desde el Passeig del Comtat, arrancará la «Nit de l’Olla», una noche que marca el inicio popular de los días grandes y anuncia que Cocentaina ya está plenamente inmersa en la fiesta.

Mañana, sábado 8, será el Día de la Entrada, una de las jornadas más esperadas. La actividad comenzará muy temprano, con la Santa Misa a las 6.30 horas en la plaza de la Vila. A continuación se rezará el Ángelus, se interpretará el Himno Nacional y dará comienzo la Primera Diana. A mediodía, las filaes Maseros y Contrabandistas protagonizarán la Embajada del Contrabando, prevista a las 12.15 horas. El gran momento llegará a las 19.00 horas con la Entrada de Moros y Cristianos, el acto central y más espectacular del programa, en el que ambos bandos recorrerán las calles con sus boatos, escuadras y bandas. La jornada concluirá con una verbena a las 00.30 horas.

Cocentaina vuelve a unir historia, fe, música y convivencia durante los próximos días. / INFORMACIÓN

El domingo 9, Día de San Hipólito, reunirá los actos de mayor contenido religioso y ceremonial. La Segunda Diana comenzará a las 7.30 horas. A las 11.50, las filaes de cargo se concentrarán en el Pla para realizar la ofrenda de flores al patrón, seguida de la Misa Mayor en la iglesia de Santa María. A las 13.30 horas tendrá lugar la Presentación de Armas a capitanes y abanderados en la plaza de la Vila. Ya por la tarde, a las 20.15, partirá desde Santa María la Solemne Procesión con la imagen y la reliquia de San Hipólito. A medianoche se celebrará la Retreta, seguida de verbena.

El lunes 10, Día del Alardo, la pólvora y las embajadas tomarán el protagonismo. A las 7.00 horas se desarrollarán las Guerrillas, con capitanes y abanderados, en las faldas de la Sierra Mariola. A las 11.00 comenzarán la Estafeta y la Embajada Mora, tras las cuales se iniciará el Alardo. A las 14.00 llegará uno de los momentos más singulares y desenfadados, la tradicional «Ambaixada de les Tomaques». Por la tarde, a las 18.30, se celebrarán la Estafeta y la Embajada Cristiana. El programa oficial se cerrará a las 20.00 horas con el acto de Acción de Gracias en la iglesia de la Virgen del Milagro y el traslado de la figura del patrón a la parroquia del Salvador, antes de la última verbena, prevista a las 00.30 horas.

Con este intenso calendario, Cocentaina se prepara para volver a unir historia, fe, música y convivencia en torno a San Hipólito, y con ello disfrutar de sus actos más emblemáticos.