Un contrato de 757.000 euros impulsará el cuidado de parques, jardines y rotondas de Alcoy

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy ha adjudicado el nuevo contrato para el mantenimiento de las zonas verdes municipales por un importe de 756.942 euros. La adjudicación permitirá reforzar el cuidado de los espacios ajardinados de la ciudad con un servicio que complementará el trabajo que ya desarrolla la brigada municipal. El servicio tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de ampliarse otros dos mediante prórrogas anuales, y está previsto que entre en funcionamiento el próximo mes de septiembre, una vez se formalice el contrato.

El objetivo es mejorar la conservación de parques, jardines, rotondas y áreas de ocio, ofreciendo una respuesta más rápida y eficaz a las necesidades de mantenimiento.

Lugares para mejorar

El contrato abarca algunos de los principales espacios verdes de Alcoy, entre ellos el parque de Cantagallet, el parque del Viaducto, la Zona Norte, Cotes Baixes, Batoi, la Vaguada, la Rosaleda y el cauce del río Riquer hasta el Rincón de la Lectura. También incluye el mantenimiento de numerosas rotondas distribuidas por diferentes puntos del municipio.

Los trabajos previstos comprenden el cuidado integral de las praderas de césped mediante siegas, abonados y resiembras, así como la revisión y reparación de los sistemas de riego. Además, se realizarán labores de poda de árboles y arbustos, conservación de pavimentos, pequeñas reparaciones en aceras y muretes, mantenimiento de fuentes e inspecciones periódicas de las áreas de juegos infantiles para garantizar su seguridad y correcto estado.

El nuevo contrato incorpora, además, una serie de mejoras respecto al anterior. Entre ellas figura la disponibilidad de un vehículo para el servicio municipal de control, el suministro continuado de plantas de temporada, arbustos y árboles, así como una bolsa de 200 horas extraordinarias con los medios necesarios para atender actuaciones imprevistas.

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El concejal de Mantenimiento Urbano, Jordi Martínez, ha destacado que esta adjudicación supondrá "un salto muy importante" para mejorar el estado de los espacios verdes de Alcoy. Según ha señalado, la incorporación de la empresa adjudicataria permitirá reforzar el trabajo de la brigada municipal y contribuirá a que los barrios presenten una mejor imagen y dispongan de parques y jardines "en las mejores condiciones", ofreciendo una respuesta más ágil a las demandas de la ciudadanía.