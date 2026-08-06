La inteligencia artificial viaja al pasado de Alcoy: así eran sus calles hace un siglo

Hay ciudades que cambian sin dejar de parecerse a sí mismas. Alcoy es una de ellas. Sus montañas siguen ahí, sus calles conservan esa personalidad reconocible y muchos de sus edificios continúan marcando el paisaje urbano. Pero basta mirar una imagen recreada con otra luz, otros vehículos y otros vecinos para que la ciudad parezca viajar de golpe a otro tiempo.

Eso es precisamente lo que propone un vídeo publicado en Instagram por Dronix Pro, una recreación realizada con inteligencia artificial a partir de fotografías reales que imagina cómo podía verse Alcoy hace más de un siglo. La pieza, de apenas unos segundos, ha llamado la atención por su capacidad para convertir rincones reconocibles en escenas casi cinematográficas.

Imagen del Parterre de San Francisco de Alcoy recreada en el vídeo. / Libreria de José Llorens. Museo Arqueológico de Alcoy

Alcoy, pero con otra vida en sus calles

El vídeo no funciona como una simple comparación de antes y después. Su atractivo está en algo más emocional: muestra los mismos espacios urbanos de ahora con una perspectiva completamente distinta. Calles con carruajes, plazas con gente vestida de época, fachadas históricas, vehículos antiguos y una atmósfera que recuerda a las primeras décadas del siglo XX.

La inteligencia artificial añade movimiento y ambiente a imágenes inspiradas en fotografías reales, de forma que el espectador no solo ve un Alcoy antiguo, sino que casi puede imaginarlo en funcionamiento: vecinos caminando, comercios abiertos, coches de otro tiempo y edificios que siguen siendo parte de la memoria visual de la ciudad.

La recreación permite comparar la evolución de la ciudad y descubrir cómo han cambiado algunos de sus espacios más reconocibles con el paso del tiempo. El viaje al pasado que propone el vídeo pasa por algunos de los lugares más reconocibles de Alcoy: el Ayuntamiento, la calle Polavieja, el Parterre de San Francisco, el Capitol, el histórico Cine Avenida y el Puente de San Jorge. Rincones que los vecinos siguen recorriendo hoy y que la inteligencia artificial transforma para imaginar cómo era la vida en sus calles hace más de 100 años. No hace falta haber vivido aquel Alcoy para sentir que algo resulta familiar.

Una ciudad con mucha memoria visual

Alcoy tiene una ventaja clara para este tipo de recreaciones: su trazado, su arquitectura y su entorno natural ofrecen una identidad muy marcada. Las imágenes del vídeo juegan con esa mezcla de ciudad industrial, centro histórico modernista y paisaje de montaña que forma parte del imaginario alcoyano.

La publicación permite reconocer una ciudad que ha cambiado, pero que no ha perdido del todo sus referencias. Y ahí está parte del gancho: el espectador puede detenerse a mirar cada escena e intentar ubicar el punto exacto, comparar mentalmente con el presente y descubrir qué permanece y qué ha desaparecido.

Fotografía del Ayuntamiento de Alcoy y la calle de Polavieja recreada en el vídeo con inteligencia artificial. / L. Roisín. Museo Arqueológico de Alcoy

La inteligencia artificial como ventana al pasado

El vídeo también abre otra lectura: cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de recuperar la memoria local. En este caso, no se trata de una grabación histórica real, sino de una recreación generada a partir de fotos auténticas. Ese matiz es importante, porque lo que se ve no debe entenderse como un documento literal, sino como una interpretación visual del pasado.

Aun así, el resultado conecta con una pregunta que siempre funciona: ¿cómo era mi ciudad antes de que yo la conociera? En Alcoy, esa pregunta tiene especial fuerza porque muchas calles todavía conservan una huella histórica muy visible.

Dronix Pro acompaña el vídeo con una idea sencilla: “Así era Alcoy hace más de 100 años. Los mismos rincones, una historia completamente distinta”. Y esa frase explica el efecto que deja la recreación: mirar una ciudad conocida como si acabara de aparecer en una película antigua.

Imagen de la Plaza de España de Alcoy tomada el 12 de agosto de 1942 y recreada con inteligencia artificial en un vídeo. / L. Roisín. Museo Arqueológico de Alcoy

El gancho de ver lo familiar convertido en pasado

El vídeo generado con IA no enseña un lugar desconocido, sino justo lo contrario. Muestra Alcoy desde una versión reconocible y extraña al mismo tiempo. Es la ciudad de siempre, pero con otro ritmo, otra gente y otra época. La publicación también ha despertado comentarios llenos de nostalgia.“ Un artista! A la mama li ha agradat molt. 91 anys. ‘Què records!’, ha dit”, escribía una usuaria en los comentarios., escribía una usuaria, reflejando la emoción que ha provocado la recreación entre quienes reconocen esos rincones de Alcoy.

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Por eso este tipo de recreaciones tienen tanto recorrido en redes: apelan a la memoria, a la identidad local y a la curiosidad por descubrir cómo pudieron ser los espacios que hoy forman parte de la vida diaria. En unos segundos, el vídeo convierte Alcoy en una postal animada del pasado y recuerda que, detrás de cada calle conocida, hubo otra ciudad antes.