Las piscinas municipales de Alcoy superan los 47.000 usuarios en un verano de calor extremo y se convierten en refugio climático

Las cinco piscinas municipales de Alcoy se han convertido este verano en uno de los principales refugios frente a las altas temperaturas. Entre el 12 de junio, fecha de inicio de la temporada, y el 31 de julio, las instalaciones han recibido un total de 47.138 usuarios, una cifra que refleja la elevada demanda de estos espacios durante un verano especialmente caluroso.

A estos datos se suman los cientos de personas que accedieron de forma gratuita durante los siete días en los que la Conselleria de Sanidad activó la alerta roja por calor. El Ayuntamiento decidió entonces abrir sin coste las piscinas municipales para que funcionaran como refugios climáticos y ofrecieran a la población un lugar donde combatir las elevadas temperaturas.

La piscina José Trenzano Alós ha sido la más utilizada, con 13.964 accesos, seguida muy de cerca por Caramanxel, que ha registrado 13.859 usuarios. Completan el balance Paüles, con 9.575 entradas, Batoi, con 4.910, y el Preventori, con 4.830.

Actividades sociales

Más allá del baño recreativo, las instalaciones desempeñan cada verano un importante papel social. Durante las mañanas acogen las actividades de las escuelas y campus estivales, además de entidades sociales y juveniles que utilizan estos espacios como alternativa de ocio saludable. También se mantiene la entrada gratuita para los mayores de 65 años los lunes y la tradicional Festa de l'Aigüa de los jueves en la piscina José Trenzano Alós, que permite el acceso libre hasta las 13:00 horas a los menores de 16 años acompañados.

Venta por Internet

La campaña ha servido además para consolidar el nuevo sistema de venta de entradas por internet, implantado esta temporada para agilizar los accesos a los cinco recintos municipales una vez superado el periodo inicial de adaptación. Paralelamente, el Centre d'Esports ha expedido 1.314 carnés de temporada y 332 bonos de baños.

El Ayuntamiento también ha aprovechado la temporada para introducir diversas mejoras en las instalaciones, entre ellas la puesta en marcha de nuevas taquillas en Batoi y Paüles, la renovación del parque infantil de la piscina José Trenzano Alós y la ampliación de las zonas de sombra en Caramanxel, además de las tareas diarias de mantenimiento.

Salvando vidas

El servicio ha sido posible gracias al trabajo de doce taquilleros y quince socorristas, cuya actuación ha resultado especialmente relevante este verano. De hecho, el Consistorio destaca la rápida intervención conjunta del personal de socorrismo y de una usuaria médica en la piscina de Caramanxel, que permitió salvar la vida de un menor que sufrió un ahogamiento.

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El concejal de Deportes, Alberto Belda, ha valorado positivamente el desarrollo de la campaña y ha mencionado el esfuerzo realizado para modernizar la gestión y mejorar unas instalaciones que, además de ofrecer un espacio de ocio, se han convertido en un recurso clave para proteger a la ciudadanía durante los episodios de calor más intenso.