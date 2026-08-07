El Síndic exige una solución urgente para el Punto de Encuentro Familiar de Alcoy por sus deficiencias de seguridad, higiene y accesibilidad

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha centrado la atención en las deficiencias del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Alcoy y reclama una actuación "urgente y coordinada" de la Conselleria de Servicios Sociales y del Ayuntamiento para resolver la situación de emergencia que arrastra este recurso, después de que ambos organismos hayan hecho caso omiso de las primeras indicaciones para resolver problemas de accesibilidad e higiene en el edificio. La institución considera que siguen sin solucionarse estas graves carencias pese a tratarse de un servicio esencial para la protección de niños y adolescentes y el apoyo a familias en situaciones especialmente delicadas.

El defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, lamenta que ambas administraciones continúen trasladándose parte de las responsabilidades mientras persisten unas carencias que afectan directamente a las personas usuarias del servicio.

Humedades y falta de seguridad

La actuación del Síndic se inició tras recibir una denuncia sobre el estado de las instalaciones, en la que se alertaba de la existencia de barreras para personas con movilidad reducida, humedades, presencia de moho y falta de información suficiente sobre las condiciones de seguridad del inmueble.

Tras estudiar el caso, la institución recordó a la Conselleria que tiene la obligación de garantizar que los puntos de encuentro familiar presten servicio en condiciones adecuadas. Por ello, le instó a reforzar las tareas de supervisión, adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas usuarias y valorar el traslado del PEF a unas nuevas instalaciones si los problemas del edificio no pueden solucionarse de forma definitiva. Asimismo, reclamó una mayor coordinación con el Ayuntamiento para evitar retrasos en la respuesta.

Buscar nueva ubicación

Al Consistorio alcoyano, por su parte, le requirió que acometiera las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad del inmueble, eliminar las humedades y el moho, mejorar la accesibilidad y acelerar la búsqueda de una nueva ubicación que reúna las condiciones adecuadas para este servicio.

El síndic indica la posibilidad de buscar una nueva ubicación más adecuada para los usuarios. / Juani Ruz

La inacción es tal, que tras las primeras indicaciones sólo se ha arreglado el pestillo de uno de los baños, sin dar solución al resto de serios defectos que afectan a las dependencias. Este deterioro se une al hecho de que el PEF es un lugar en el que se viven tensiones diarias al recibir a familias o menores que están bajo casos de violencia de género o maltrato, con problemas “brutales”, según indican desde el organismo, a lo que se suman unas instalaciones que nada tienen de acogedoras.

Tras la falta de actuación, el Síndic concluye que siguen existiendo cuestiones relevantes sin resolver. Entre ellas, señala que todavía no se ha determinado con claridad si el edificio cumple todas las condiciones de seguridad exigibles ni qué medidas de protección y prevención deben implantarse.

Aunque el Ayuntamiento remitió documentación sobre la situación administrativa del inmueble, no aportó información concreta sobre estos aspectos, mientras que la Conselleria había considerado que correspondía precisamente al Consistorio pronunciarse sobre ello.

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Ante esta situación, Ángel Luna advierte de que la falta de coordinación entre ambas administraciones no puede servir de excusa para seguir demorando una solución. Por ello, insiste en que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento asuman sus respectivas responsabilidades y adopten sin más dilación las medidas necesarias para garantizar que el Punto de Encuentro Familiar de Alcoy disponga de unas instalaciones seguras, accesibles y dignas para las familias y los menores que dependen de este servicio.