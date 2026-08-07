La tecnología avanza en Alcoy: Rodes arranca con 14 empresas instaladas y prepara nuevas incorporaciones antes de final de verano

El Parque Tecnológico Urbano de Rodes ha completado su primer semestre de funcionamiento con la puesta en marcha de su zona empresarial, que ya alberga a 14 empresas y 22 personas usuarias. El balance corresponde a los primeros pasos de este gran proyecto que se centra en las nuevas tecnologías, pero ya refleja una implantación progresiva de la iniciativa desde la apertura de las primeras altas en abril mientras anticipa la llegada de otras cuatro compañías a lo largo del verano.

Las empresas instaladas desarrollan su actividad en sectores como las tecnologías de la información, las soluciones digitales para la administración pública, el Internet de las Cosas (IoT), las ciudades inteligentes, la aeronáutica, el marketing digital, el diseño, el ámbito inmobiliario o el bienestar. Además, durante estos primeros meses se han atendido 41 solicitudes de información de empresas y profesionales interesados en instalarse en el complejo.

El alcalde de Alcoy y concejal de Innovación, Toni Francés, destaca que este primer balance permite evaluar el funcionamiento del espacio y detectar los aspectos que todavía deben reforzarse. En este sentido, señala que el objetivo para los próximos meses pasa por consolidar la comunidad empresarial creada, atraer nuevas compañías y ampliar los servicios que ofrece el parque.

Plataforma digital

Durante esta fase inicial también se ha implantado la plataforma digital de gestión de Rodes, desde la que se tramitan las altas de usuarios, la reserva de salas, el control de accesos, la facturación y la gestión de incidencias. Desde abril hasta principios de julio, el sistema ha contabilizado 238 visitantes y ha gestionado 234,5 horas de uso de salas y espacios de trabajo, sin que se hayan registrado interrupciones del servicio.

Junto a la actividad empresarial, el parque ha impulsado un programa de dinamización con 14 acciones de formación, mentoría y networking celebradas entre marzo y junio. Estas iniciativas reunieron a 231 participantes y alcanzaron una tasa media de asistencia del 85% respecto a las inscripciones, con presencia tanto de empresas residentes como de profesionales y entidades de Alcoy y de otros municipios de la comarca.

Ecosistema innovador

El Ayuntamiento considera que esta programación debe servir para convertir Rodes en un punto de encuentro del ecosistema innovador, favoreciendo la colaboración entre empresas, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos.

En paralelo, el parque ha reforzado su estrategia de comunicación con la puesta en marcha de perfiles en Instagram, TikTok y LinkedIn, además de una newsletter que ya suma 147 suscriptores. Durante el semestre se publicaron 143 contenidos y se creó un banco de imágenes para difundir las actividades y los espacios del complejo.

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Añadir nuevas empresas

De cara a la segunda mitad del año, el plan de trabajo se centrará en incorporar nuevas empresas, adaptar la programación a las necesidades de la comunidad empresarial y fortalecer la colaboración con entidades como la Universitat Politècnica de València, AITEX, el CEEI y la Cámara de Comercio. También está prevista la organización de iniciativas de mayor alcance, como el Laboratorio de Innovación Territorial, jornadas abiertas y encuentros con especialistas, con el propósito de consolidar Rodes como un referente para la innovación y el desarrollo económico de Alcoy.