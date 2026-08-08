Siete bandas de música ponen sones al inicio de los Moros y Cristianos de Cocentaina

La música ha vuelto a ser protagonista en el inicio de las Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina. La plaza del Pla se llenó de público este viernes para asistir a la interpretación del himno, un acto que ha reunido a siete bandas de música y que ha contado con el maestro y compositor Francisco Valor como director.

Las cuatro bandas de las filaes de cargo y las tres sociedades musicales de Cocentaina han unido sus sones en una interpretación conjunta ante una plaza repleta, dando así comienzo a las celebraciones.

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Imágenes del pistoletazo de salida de las Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina / Juani Ruz

Para Francisco Valor, el momento ha tenido además un significado especial. El maestro ha dirigido por segunda vez la interpretación del himno en Cocentaina y en esta ocasión ha podido vivirla junto a su hijo, que ha participado en la interpretación tocando los timbales.