Fiestas
Siete bandas de música ponen sones al inicio de los Moros y Cristianos de Cocentaina
El maestro y compositor Francisco Valor dirige por segunda vez la interpretación del himno en la plaza del Pla
La música ha vuelto a ser protagonista en el inicio de las Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina. La plaza del Pla se llenó de público este viernes para asistir a la interpretación del himno, un acto que ha reunido a siete bandas de música y que ha contado con el maestro y compositor Francisco Valor como director.
Las cuatro bandas de las filaes de cargo y las tres sociedades musicales de Cocentaina han unido sus sones en una interpretación conjunta ante una plaza repleta, dando así comienzo a las celebraciones.
Para Francisco Valor, el momento ha tenido además un significado especial. El maestro ha dirigido por segunda vez la interpretación del himno en Cocentaina y en esta ocasión ha podido vivirla junto a su hijo, que ha participado en la interpretación tocando los timbales.
Suscríbete para seguir leyendo
- La poza de aguas heladas y cristalinas escondida en la montaña de Alicante: el mejor baño del verano
- La Finca Terol se moviliza contra la millonaria reparcelación que tramita el Ayuntamiento de Tibi
- Agosto dulce en las zonas de baño del interior de Alicante... ¿en peligro de extinción?
- La poza de aguas turquesa escondida en la montaña de Alicante: la alternativa perfecta a la playa
- Los bomberos sofocan un incendio en el patio de un colegio en Cocentaina
- El Seprona inspecciona una obra pública en Millena tras una denuncia por irregularidades en los materiales
- Cocentaina, preparada para sus días grandes en honor a San Hipólito
- Alcoy rechaza la supresión del nombre de Isabel-Clara Simó de un instituto de Valencia