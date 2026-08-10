Fiestas
Cocentaina despide sus Moros y Cristianos a golpe de pólvora con las Embajadas y el Alardo
450 disparadores han quemado el lunes 716 kilos de pólvora en una jornada que ha transcurrido sin incidentes y que pone el broche a cuatro días de fiesta en honor a Sant Hipòlit
Cocentaina ha puesto este lunes el punto final a sus Fiestas de Moros y Cristianos con una de las jornadas más intensas y espectaculares del programa: las Embajadas y el Alardo. La pólvora ha vuelto a convertirse en una de las grandes protagonistas de la mañana, con 450 disparadores y 716 kilos de pólvora empleados en un acto que ha transcurrido con normalidad y sin que se haya registrado ningún incidente, aunque la lluvia y las tormentas han condicionado el programa festivo de esta última jornada.
El programa ha arrancado con las tradicionales Embajadas, uno de los momentos más esperados del último día de fiestas, antes de dar paso al estruendo de la arcabucería y al enfrentamiento entre los dos bandos. Las representaciones han corrido a cargo de Espardenya Teatre, con Óscar García y Roger Garrido como embajadores, poniendo voz y teatralidad a uno de los actos que mejor resume el carácter histórico y festivo de la celebración contestana.
Disparos y pólvora
Después, las calles han quedado tomadas por el humo, el sonido de los disparos y el olor de la pólvora durante el Alardo, en una mañana marcada por la participación de los festeros y por la presencia de numeroso público.
El concejal de Fiestas, Javier Sansalvador, ha destacado que el desarrollo de los actos se ha producido con normalidad, sin incidentes, después de cuatro días de celebraciones que han llevado a Cocentaina la música, el color y la pólvora de sus Moros y Cristianos.
Las fiestas, celebradas en honor a Sant Hipòlit, constituyen una de las tradiciones más arraigadas de Cocentaina y están consideradas una de las cunas de las fiestas de Moros y Cristianos de la Comunidad Valenciana. El programa de este año se inició el pasado viernes y ha incluido, entre otros actos, las Entradas Mora y Cristiana del sábado, que reunieron a cerca de 3.000 participantes entre festeros y músicos.
Con el Alardo y las Embajadas se cierra así una nueva edición de unas fiestas en las que la pólvora, la música y la puesta en escena vuelven a convertir las calles de Cocentaina en el escenario de una de sus celebraciones más características.
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