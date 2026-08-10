Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecida parasailing BenidormTormentas en AlicanteEclipse castillo Santa BárbaraRepercusiones visión niñosViviendas sin vender AlicanteNit de l´AlbàEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Fiestas

Cocentaina despide sus Moros y Cristianos a golpe de pólvora con las Embajadas y el Alardo

450 disparadores han quemado el lunes 716 kilos de pólvora en una jornada que ha transcurrido sin incidentes y que pone el broche a cuatro días de fiesta en honor a Sant Hipòlit

Cocentaina despide sus Moros y Cristianos a golpe de pólvora con las Embajadas y el Alardo

Cocentaina despide sus Moros y Cristianos a golpe de pólvora con las Embajadas y el Alardo

Ver galería

Cocentaina despide sus Moros y Cristianos a golpe de pólvora con las Embajadas y el Alardo / Juani Ruz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Amaya Marín

Cocentaina

Cocentaina ha puesto este lunes el punto final a sus Fiestas de Moros y Cristianos con una de las jornadas más intensas y espectaculares del programa: las Embajadas y el Alardo. La pólvora ha vuelto a convertirse en una de las grandes protagonistas de la mañana, con 450 disparadores y 716 kilos de pólvora empleados en un acto que ha transcurrido con normalidad y sin que se haya registrado ningún incidente, aunque la lluvia y las tormentas han condicionado el programa festivo de esta última jornada.

Embajada y alardo en Cocentaina

Embajada y alardo en Cocentaina

Juani Ruz

El programa ha arrancado con las tradicionales Embajadas, uno de los momentos más esperados del último día de fiestas, antes de dar paso al estruendo de la arcabucería y al enfrentamiento entre los dos bandos. Las representaciones han corrido a cargo de Espardenya Teatre, con Óscar García y Roger Garrido como embajadores, poniendo voz y teatralidad a uno de los actos que mejor resume el carácter histórico y festivo de la celebración contestana.

Disparos y pólvora

Después, las calles han quedado tomadas por el humo, el sonido de los disparos y el olor de la pólvora durante el Alardo, en una mañana marcada por la participación de los festeros y por la presencia de numeroso público.

El concejal de Fiestas, Javier Sansalvador, ha destacado que el desarrollo de los actos se ha producido con normalidad, sin incidentes, después de cuatro días de celebraciones que han llevado a Cocentaina la música, el color y la pólvora de sus Moros y Cristianos.

Recreación de la Embajada Mora.

Recreación de la Embajada Mora. / Juani Ruz

Las fiestas, celebradas en honor a Sant Hipòlit, constituyen una de las tradiciones más arraigadas de Cocentaina y están consideradas una de las cunas de las fiestas de Moros y Cristianos de la Comunidad Valenciana. El programa de este año se inició el pasado viernes y ha incluido, entre otros actos, las Entradas Mora y Cristiana del sábado, que reunieron a cerca de 3.000 participantes entre festeros y músicos.

Noticias relacionadas

Con el Alardo y las Embajadas se cierra así una nueva edición de unas fiestas en las que la pólvora, la música y la puesta en escena vuelven a convertir las calles de Cocentaina en el escenario de una de sus celebraciones más características.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La poza de aguas heladas y cristalinas escondida en la montaña de Alicante: el mejor baño del verano
  2. La poza de aguas turquesa escondida en la montaña de Alicante: la alternativa perfecta a la playa
  3. Siete bandas de música ponen sones al inicio de los Moros y Cristianos de Cocentaina
  4. Cocentaina, preparada para sus días grandes en honor a San Hipólito
  5. Este es el plan que activa la Generalitat ante el histórico eclipse del 12 de agosto... que deja fuera a Alicante
  6. El Síndic exige una solución urgente para el Punto de Encuentro Familiar de Alcoy por sus deficiencias de seguridad, higiene y accesibilidad
  7. La inteligencia artificial viaja al pasado de Alcoy: así eran sus calles hace un siglo
  8. El rincón más mágico de Alicante para caminar sin prisa y bañarte en una poza de aguas cristalinas

Cocentaina despide sus Moros y Cristianos a golpe de pólvora con las Embajadas y el Alardo

Cocentaina despide sus Moros y Cristianos a golpe de pólvora con las Embajadas y el Alardo

La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante

La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante

La futura Pinacoteca de Alcoy suma otros 155.000 euros de gasto por “excesos de medición” en las obras

La futura Pinacoteca de Alcoy suma otros 155.000 euros de gasto por “excesos de medición” en las obras

La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: tormentas intensas, granizo grande y rachas muy fuertes este lunes

La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: tormentas intensas, granizo grande y rachas muy fuertes este lunes

El aviso del Laboratorio de Climatología de la UA sobre el eclipse solar en Alicante: "Hay cierta incertidumbre"

El aviso del Laboratorio de Climatología de la UA sobre el eclipse solar en Alicante: "Hay cierta incertidumbre"

De la física cuántica al vino: científicos fundan una bodega y rescatan viñas olvidadas en El Comtat

De la física cuántica al vino: científicos fundan una bodega y rescatan viñas olvidadas en El Comtat

El tiempo en Alicante: la Aemet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur

El tiempo en Alicante: la Aemet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur

Alicante-Elche, una de las seis áreas innovadoras más atractivas de España

Alicante-Elche, una de las seis áreas innovadoras más atractivas de España
Tracking Pixel Contents