La futura Pinacoteca de Alcoy suma otros 155.000 euros de gasto por “excesos de medición” en las obras

La futura Pinacoteca Municipal de Alcoy vuelve a incrementar su coste. El Ayuntamiento ha aprobado un gasto adicional de 150.000 euros en concepto de “excesos de medición” correspondientes a las obras de rehabilitación del edificio de El Camí, una cantidad que se suma a la inversión inicialmente prevista, superior a los 1,5 millones de euros y financiada parcialmente con fondos europeos Next Generation, según especifica el PP.

El nuevo incremento ha sido cuestionado por el grupo municipal del PP, que reclama al gobierno local explicaciones sobre las causas de esta desviación y sobre cuál será finalmente el coste de una actuación que lleva años anunciándose como una de las principales apuestas culturales de la ciudad.

Licitación desierta

Los populares consideran que el proyecto acumula ya diferentes dificultades, entre ellas retrasos en su ejecución y problemas en el procedimiento para contratar la museografía de la futura pinacoteca. Este contrato ha quedado desierto en distintas ocasiones debido a incidencias relacionadas con las ofertas y a cuestiones administrativas, circunstancias que, según el PP, han contribuido a demorar la puesta en funcionamiento del espacio cultural.

El concejal del Partido Popular de Alcoy Gabriel Guillem ha reclamado al gobierno municipal que detalle las actuaciones que justifican los 154.846,65 euros adicionales y explique por qué estos costes no estaban contemplados inicialmente en el proyecto.

“Los alcoyanos tienen derecho a saber cuánto va a costar finalmente la Pinacoteca y por qué un proyecto que ya partía de una inversión superior a 1,5 millones de euros necesita ahora otros 155.000 euros”, ha señalado Guillem, quien reclama “transparencia, planificación y una explicación clara” sobre la evolución de una actuación que, a su juicio, acumula retrasos, problemas administrativos y nuevos incrementos económicos.

Futura Pinacoteca municipal

El PP también pide conocer si el Ayuntamiento prevé nuevas modificaciones económicas antes de que la Pinacoteca pueda abrir sus puertas y cuál será el coste definitivo de la rehabilitación y puesta en marcha del espacio.

Los populares reclaman así al alcalde, Toni Francés, y al concejal responsable que informen sobre la evolución económica y administrativa del proyecto y detallen las circunstancias que han provocado este nuevo gasto.

Noticias relacionadas

La rehabilitación del edificio de El Camí está planteada como uno de los principales proyectos culturales de la ciudad y permitirá habilitar la futura Pinacoteca Municipal. El nuevo incremento aprobado ahora eleva la presión sobre el presupuesto de una actuación cuya culminación continúa pendiente de la resolución de los trámites necesarios para su puesta en funcionamiento.