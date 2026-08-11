Alcoy, la zona cero del temporal: 32 intervenciones de los bomberos tras las rachas de 132 kilómetros por hora

Alcoy intenta recuperar la normalidad después del episodio meteorológico extremo que golpeó ayer por la tarde la ciudad con rachas de viento superiores a los 132 kilómetros por hora y un desplome de 16 grados en la temperatura en apenas unos minutos, pasando de los 33 a los 17 grados. El temporal ha dejado numerosos daños materiales y ha obligado a mantener durante la noche un amplio dispositivo de emergencia que acumula ya 32 intervenciones de los bomberos en Alcoy, el municipio más afectado.

Imágenes del día después en Alcoy tras el temporal / Juani Ruz

Según el último parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, desde las 20:00 horas de ayer se han sumado 25 nuevas actuaciones a las contabilizadas en el anterior balance, elevando a 62 el número total de intervenciones por viento y carga eléctrica. La mayor parte se concentran en Alcoy, que acumula 32 actuaciones, mientras que también se han registrado intervenciones en Villena y Sax, con dos cada uno.

Las actuaciones mantienen la misma tipología de las registradas durante el episodio: caída de árboles y ramas, elementos desplazados o desprendidos, problemas relacionados con cubiertas y tendidos, y otras incidencias provocadas por la fuerza del viento. Por el momento, todas las consecuencias son materiales y no se han registrado personas heridas.

El episodio, que podría corresponder a un reventón térmico, se desencadenó con una enorme rapidez. La ciudad pasó de temperaturas próximas a los 33 grados a unos 17 en cuestión de minutos, acompañada de rachas que superaron los 132 kilómetros por hora. Ante la previsión de condiciones adversas, el Ayuntamiento ya había activado medidas preventivas, con la suspensión de actividades al aire libre y el cierre de las piscinas municipales.

El temporal deja 62 intervenciones de los bomberos en Alicante: Alcoy, el municipio más afectado con 32 avisos / INFORMACIÓN

El arbolado, uno de los principales afectados

La caída de árboles y grandes ramas ha sido una de las consecuencias más visibles del temporal. Los daños se extienden por numerosas zonas de la ciudad y han obligado a mantener cerrados todos los parques durante los próximos días, hasta que se revise el arbolado y se garantice que no existen nuevos riesgos.

Entre los puntos afectados figuran La Glorieta, la plaza Ramón y Cajal, el carrer Músic Gonçal Blanes, Cantagallet, la avenida de Elche, el carrer Alacant, Isabel II, Fontanella, el Camí Vell de Batoi, Mestre José Ribera Montes, El Romeral, el entorno del colegio San Vicente de Paúl, la zona del río, la Font de l’Horta, la parte baja del paseo del Viaducte, el parque de la Zona Nord, la avenida Hispanidad, la avenida Andalucía, Serelles, Font Dolça, el parque Reis Mags, el Parterre y Emili Sala, entre otros.

El Ayuntamiento prevé habilitar una partida económica específica durante el otoño para hacer frente a los daños ocasionados en el arbolado y reponer los ejemplares y alcorques afectados.

Juani Ruz

Daños en el tendido eléctrico y más de una decena de vehículos dañados

La fuerza del viento también provocó numerosas incidencias en el tendido eléctrico y el cableado urbano. Se registraron problemas en Batoi, el Pont de Sant Roc, el Pont de Sant Jordi, Mestre José Ribera Montes, un semáforo de la avenida País Valencià, Isabel la Catòlica, Enginyer Cort Merita, la avenida de Elche, el acceso a Santiago Payá, el carrer València, Pintor Sala y el acceso al colegio San Vicente de Paúl.

En este último punto, la caída de una línea de Iberdrola obligó a extremar las precauciones para eliminar cualquier riesgo.

El viento también provocó el desprendimiento de tejas en edificios de las calles Sabadell y l'Arquebisbe Doménech, con daños en vehículos estacionados. La Policía Local cifra entre diez y quince los coches afectados en diferentes puntos de la ciudad.

También cayó un muro en la estación de autobuses, lo que obligó a cortar un carril, mientras que el tráfico tuvo que ser interrumpido temporalmente en el carrer Gabriel Miró por el riesgo de caída de la cubierta de una terraza de un ático. La actuación conjunta de los bomberos y el propietario permitió resolver esta incidencia.

Servicios de emergencia y limpieza mantienen el dispositivo

Durante toda la tarde y la noche, los servicios de emergencia, Policía Local, bomberos, personal técnico y brigadas municipales han trabajado para atender las incidencias y retirar los elementos que podían representar un riesgo para la población.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha agradecido la intervención de todos los profesionales implicados y ha destacado que el principal objetivo ha sido garantizar la seguridad de la ciudadanía y recuperar la normalidad en la vía pública. El primer edil ha pedido además paciencia a los vecinos mientras continúan los trabajos de adecuación.

Servicios de limpieza, en plena tarea, tras los incidentes causados por la meteorología. / Juani Ruz

La empresa responsable de la limpieza y recogida de residuos reubicó ayer los contenedores desplazados por las fuertes ráfagas y ha activado un dispositivo especial de limpieza para retirar los restos acumulados en las calles.

En cuanto a las piscinas municipales, las instalaciones de José Trenzano y Batoi han abierto esta mañana con normalidad. La de Caramanxel permanece pendiente de recuperar los accesos, mientras que la situación en San Vicente de Paúl es más compleja por los daños registrados en su entorno. En el Preventori, el agua no se encuentra actualmente en condiciones para el baño.

El concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, también ha descrito el escenario que deja el temporal, que ha deteriorado mobiliario urbano tales como farolas o señalética a lo que se suman los daños a placas solares de diversas empresas de la ciudad.

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El episodio deja a Alcoy pendiente todavía de completar la evaluación de los daños, mientras los servicios municipales y de emergencia continúan trabajando para retirar los elementos peligrosos y recuperar los espacios afectados. La dimensión del dispositivo de bomberos, con 32 intervenciones concentradas en la ciudad, da una medida del impacto de un fenómeno que en cuestión de minutos transformó por completo las condiciones meteorológicas.