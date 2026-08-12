Alcoy pone 400.000 euros a decisión de sus vecinos en los presupuestos participativos de 2027

Los vecinos de Alcoy volverán a decidir directamente el destino de una parte del presupuesto municipal. El Ayuntamiento ha aprobado las bases de los presupuestos participativos para 2027, una nueva edición que contará con una dotación de 400.000 euros y que incorpora un cambio en el sistema de participación para diferenciar con mayor claridad el apoyo a una propuesta del voto definitivo.

De la cantidad reservada para esta iniciativa, 320.000 euros se destinarán a propuestas de inversión, mientras que los otros 80.000 euros se dedicarán a gastos corrientes en bienes y servicios. El proceso estará abierto a todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Alcoy antes del 1 de agosto de 2026.

La principal novedad de esta edición es el cambio de denominación de los tradicionales "avales", que pasan a llamarse "dar apoyo". El Ayuntamiento explica que la modificación responde a una confusión detectada en anteriores campañas: algunos participantes interpretaban el aval de una propuesta como si ya fuera un voto. Con la nueva denominación se pretende dejar claro que esta primera fase únicamente sirve para respaldar una iniciativa para que pueda avanzar hasta la votación.

El proceso participativo volverá a permitir que la ciudadanía plantee y priorice actuaciones que considere necesarias para la ciudad. Las propuestas podrán presentarse a través de urnas instaladas en edificios públicos, formularios telemáticos y talleres presenciales, y deberán cumplir criterios de inclusión y sostenibilidad y estar vinculadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un 95% de las propuestas, ejecutadas o en marcha

Los datos acumulados desde la puesta en marcha de los presupuestos participativos muestran que 80 propuestas ciudadanas han sido incorporadas a los presupuestos municipales. De ellas, 76 ya están ejecutadas, iniciadas o en diferentes fases de tramitación administrativa, lo que supone un grado de cumplimiento del 95%.

El Ayuntamiento presenta estas cifras como una muestra de la consolidación del mecanismo y de la capacidad de las propuestas vecinales para traducirse en actuaciones concretas dentro de las cuentas municipales.

La concejala de Participación, Aroa Mira, ha defendido el valor de estas herramientas para implicar a los vecinos en las decisiones sobre la ciudad. "Disponer de estas herramientas administrativas nos permite valorar la capacidad de decisión de nuestros vecinos y vecinas para diseñar juntos un entorno mucho más habitable", ha señalado.

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Junto al proceso general, Alcoy mantiene también los presupuestos participativos de la infancia, con unas bases específicas adaptadas al ámbito escolar y educativo y dirigidas a incorporar la participación ciudadana desde edades tempranas.