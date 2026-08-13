Alcoy acelera la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

Alcoy mantiene desplegado desde la tarde del pasado lunes un amplio operativo para reparar los numerosos daños materiales provocados por la tormenta explosiva que afectó al municipio. Brigadas municipales, personal técnico y empresas adjudicatarias han trabajado durante estos días en distintos puntos de la ciudad y mantendrán las actuaciones mientras sea necesario, ante la magnitud de los desperfectos ocasionados.

Los trabajos, coordinados principalmente desde la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad, han permitido actuar sobre espacios públicos, vías urbanas, parques, infraestructuras municipales y redes de servicios básicos. Una de las principales tareas se ha centrado en la retirada de ramas y otros restos vegetales y en la recuperación de zonas verdes y espacios públicos afectados.

Intervenciones

Las brigadas de Parques y Jardines han intervenido, entre otros puntos, en la plaça Font de l'Horta, la plaça Armando Santacreu, el carrer Barranc Na Lloba, junto al Museu Explora, el passeig Ovidi Monllor y el entorno del parc del Viaducte. También se han realizado trabajos en la Glorieta, el parc Vell de Batoi, el polígono Castellar y la plaça de l'Hospital sueco-noruego, además de numerosas calles de distintos barrios.

El operativo se ha extendido también a los alrededores de centros educativos como el IES Cotes Baixes y la Escola Oficial d'Idiomes. Por su parte, la brigada de obras ha retirado escombros en la avinguda Tirant lo Blanc, el passeig Ovidi Monllor y el carrer El Camí, mientras que la empresa encargada de los pavimentos ha reparado los desperfectos de la calzada en el carrer Els Tints.

Infraestructuras y servicios básicos

Los daños provocados por el episodio meteorológico también han obligado a intervenir en diferentes infraestructuras municipales. Se han reparado averías en edificios y cuadros eléctricos exteriores del Ecoparc, la avinguda Andalusia, el EIMA Jesuset del Miracle y las oficinas de la Casa Consistorial del carrer Pintor Casanova.

Asimismo, la empresa responsable del alumbrado público y de la red semafórica ha trabajado en la reposición de luminarias, farolas y semáforos dañados en puntos como la avinguda País Valencià, la plaça Alcalde Agustín Albors y las calles Mestre Ribera Montes, Bisbe Orbera, Enginyer Cort Merita, Sant Pere y València.

En Font de L'Horta se ha retirado un pino que cortaba la calle. / Juani Ruz

Limpiar alcantarillado

Otro de los frentes prioritarios ha sido la limpieza y revisión de la red de alcantarillado para garantizar la capacidad de desagüe ante posibles nuevos episodios de lluvia. De forma preventiva, se han retirado las tapas de algunos imbornales en el pont de Mª Cristina, el pont de Cervantes y la avinguda d'Elx, frente al instituto Pare Vitòria, donde se acumulan hojas con facilidad.

Las labores de limpieza y revisión se han extendido a todos los puentes de la ciudad, así como a la fuente ornamental del Parterre, el carril bici y el bypass de Santiago Payá. También se ha actuado en las calles Calderón, Isabel la Catòlica, Enginyer Vilaplana, Filà Verds, Santa Rosa, Sant Joan de Ribera, Professor Simó Alós, Pintor Casanova y el passeig Ovidi Monllor.

A estos trabajos se suman la revisión del pozo del carrer Xop y distintas mejoras de drenaje en el entorno del carrer Els Tints y en los accesos a los garajes del carrer Reconquesta.

El concejal de Mantenimiento de la Ciudad, Jordi Martínez, ha destacado la “rápida respuesta” y el trabajo coordinado de las brigadas, el personal técnico y las empresas encargadas de los distintos servicios. Martínez ha señalado que este despliegue permite “garantizar que los servicios esenciales funcionen a pleno rendimiento” y recuperar progresivamente la normalidad en las calles y barrios afectados, con la seguridad como prioridad.

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Los trabajos, no obstante, todavía no han concluido. El Ayuntamiento prevé mantener el operativo durante los próximos días para completar la retirada de restos y reparar los desperfectos que aún permanecen pendientes tras el episodio meteorológico.