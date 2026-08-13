Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente parasailing BenidormLey de Segunda OportunidadMcDonald’s AspeReacción animales eclipsePróximo eclipse AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Sucesos

Un niño de 2 años resulta herido grave tras caer de una tribuna antes de la suelta de la vaca de Castalla

El menor ha sido trasladado en helicóptero al hospital y la comisión ha decidido suspender la sesión de la tarde en señal de solidaridad con la familia

Imagen de archivo de la Fiesta de la Vaca de Castalla

Imagen de archivo de la Fiesta de la Vaca de Castalla

Ver galería

Fiesta de la Vaca de Castalla / S. M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Rodríguez

P. Cerrada

CASTALLA

Un niño de 2 años ha resultado herido este jueves por la tarde tras caer de una tribuna instalada con motivo de los festejos de la vaca de Castalla, antes de que comenzase la sesión prevista para esta tarde.

El menor habría caído de la tribuna después de que se le cayese un juguete, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Tras el accidente, el niño ha sido atendido inicialmente por la ambulancia encargada de la cobertura sanitaria de la suelta de la vaquilla.

Posteriormente, el menor, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

Noticias relacionadas

A raíz del accidente, la comisión de la Vaca de Castalla ha comunicado la suspensión de la sesión prevista para esta tarde. «En señal de respeto y solidaridad con la familia del niño accidentado se suspende la sesión de la vaca prevista para la tarde», ha señalado la comisión en un comunicado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alcoy, la zona cero del temporal: 32 intervenciones de los bomberos tras las rachas de 132 kilómetros por hora
  2. La poza de aguas turquesa escondida en la montaña de Alicante: la alternativa perfecta a la playa
  3. Siete bandas de música ponen sones al inicio de los Moros y Cristianos de Cocentaina
  4. La poza de aguas heladas y cristalinas escondida en la montaña de Alicante: el mejor baño del verano
  5. Cocentaina, preparada para sus días grandes en honor a San Hipólito
  6. El Síndic exige una solución urgente para el Punto de Encuentro Familiar de Alcoy por sus deficiencias de seguridad, higiene y accesibilidad
  7. La inteligencia artificial viaja al pasado de Alcoy: así eran sus calles hace un siglo
  8. Un contrato de 757.000 euros impulsará el cuidado de parques, jardines y rotondas de Alcoy

Un niño de 2 años resulta herido grave tras caer de una tribuna antes de la suelta de la vaca de Castalla

Alcoy pone 400.000 euros a decisión de sus vecinos en los presupuestos participativos de 2027

Alcoy pone 400.000 euros a decisión de sus vecinos en los presupuestos participativos de 2027

Alcoy acelera la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

Alcoy acelera la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

Imágenes de la reparación de los daños de la tormenta explosiva con actuaciones en toda la ciudad

Más tinieblas que eclipse en Alicante

Más tinieblas que eclipse en Alicante

La Aemet avisa de otro día de calor en Alicante: hasta 38 grados y posibles tormentas en el interior

La Aemet avisa de otro día de calor en Alicante: hasta 38 grados y posibles tormentas en el interior

Así se ha vivido el eclipse solar en la provincia de Alicante

Así se ha vivido el eclipse solar en la provincia de Alicante

De la física cuántica al vino: científicos fundan una bodega y rescatan viñas olvidadas en El Comtat

De la física cuántica al vino: científicos fundan una bodega y rescatan viñas olvidadas en El Comtat
Tracking Pixel Contents