Entidades de seis comarcas plantan cara a la retirada del nombre de la alcoyana Isabel-Clara Simó de un instituto

La posible retirada del nombre de Isabel-Clara Simó de un instituto de l’Alcúdia de Crespins ha provocado el rechazo de entidades y colectivos cívicos de seis comarcas valencianas. Las organizaciones firmantes consideran que eliminar el nombre de la escritora alcoyana supone un “desprecio injustificable” hacia una de las figuras más relevantes de la literatura y la cultura contemporáneas.

Los colectivos del Alcoià, la Foia de Castalla, el Comtat, la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida han hecho público su rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins y reclaman que se mantenga la denominación actual del centro educativo.

Las entidades reivindican la trayectoria de Isabel-Clara Simó, que publicó más de setenta libros entre novelas, relatos, ensayos, literatura juvenil, poesía y teatro. Su obra, traducida a diferentes lenguas, está considerada parte del canon de la literatura catalana contemporánea y continúa siendo objeto de estudio y lectura.

Una escritora vinculada a la educación

Las entidades firmantes destacan además su relación directa con la enseñanza. Isabel-Clara Simó ejerció como profesora de instituto desde 1967 hasta su jubilación, impartiendo Filosofía y acompañando a varias generaciones de estudiantes.

Su obra también ha tenido una importante presencia en las aulas, especialmente sus novelas dirigidas al público juvenil.

Su carrera ha recibido además numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Sant Jordi de Novela (1993), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1999), la Medalla de Oro y el título de Hija Predilecta de Alcoy (2013), la Medalla de Honor de la Xarxa Vives d’Universitats (2016), el Premio de Honor de las Letras Catalanas (2017) y el Premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana (2020).

“Una parte fundamental de nuestra identidad colectiva”

Los colectivos consideran especialmente relevante el vínculo de la escritora con las comarcas del interior de Alicante. Arraigada profundamente en Alcoy, Isabel-Clara Simó mantuvo siempre presente su origen y lo proyectó a través de su obra.

Su nombre está además presente en distintos espacios públicos de ciudades como Alcoy, Barcelona, Castellón, Crevillent, Onda, Figueres o Vila-real, donde calles, plazas y jardines recuerdan su figura.

Las entidades sostienen que este reconocimiento demuestra que la escritora “trasciende cualquier circunstancia política y coyuntural” y reivindican su legado como parte del patrimonio cultural de estas comarcas.

En este sentido, consideran que los centros educativos no son únicamente lugares destinados al aprendizaje académico, sino también espacios donde se transmiten valores, memoria y referentes. “Poner el nombre de una escritora a un instituto es un acto de reconocimiento a la cultura, al conocimiento y al esfuerzo intelectual”, defienden.

Noticias relacionadas

Por ello, advierten de que retirar el nombre sin una razón objetiva que lo justifique supondría, a su juicio, “empobrecer el patrimonio simbólico de la educación pública” y lanzar un mensaje equivocado a las nuevas generaciones. Los colectivos firmantes reclaman finalmente al Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins que retire su propuesta y mantenga el nombre de Isabel-Clara Simó en el instituto.