Guanyar cuestiona la séptima prórroga del bus de Alcoy: “Blinda un modelo que no funciona”

El autobús urbano de Alcoy afronta una nueva etapa de prórroga mientras el Ayuntamiento prepara un contrato de diez años y cerca de 39 millones de euros. Guanyar Alcoi considera, sin embargo, que prolongar el actual modelo no resuelve las carencias que arrastra el servicio y reclama una transformación en profundidad de las líneas, los horarios y la gestión.

La formación ha denunciado públicamente las deficiencias que afectan de forma cotidiana a los usuarios y ha cuestionado la decisión del gobierno municipal de aprobar una nueva prórroga mientras se prepara la próxima licitación.

El Ayuntamiento lleva varios años trabajando en el nuevo contrato. En octubre de 2024 ya justificó otra prórroga mientras avanzaba en la definición del futuro servicio y recordaba el proceso participativo realizado en la anterior legislatura. Posteriormente, la documentación municipal reconoció que el nuevo contrato no estaría listo para sustituir al anterior cuando finalizara la prórroga de 2025.

Horarios que no encajan con la actividad laboral

Guanyar pone ahora el foco en la distancia existente entre el funcionamiento actual del servicio y las necesidades de quienes dependen del autobús para acudir a trabajar o estudiar. Entre sus principales críticas están unos horarios que no se ajustan a los turnos laborales y unas líneas que no llegan de forma adecuada a determinadas zonas industriales.

También denuncia que las frecuencias no permiten absorber la demanda en determinados momentos del día, hasta el punto de que algunos vehículos circulan completos y dejan usuarios en las paradas.

Para Guanyar, esta situación acaba traduciéndose en retrasos para llegar al trabajo o a los centros educativos y evidencia la necesidad de revisar no solo las frecuencias, sino también el diseño de las rutas.

Menos servicio durante los fines de semana

La formación critica igualmente la reducción del servicio durante los fines de semana cuando determinadas zonas del centro quedan sin cobertura a partir de las 21:15 horas, una circunstancia que considera incompatible con una ciudad que pretende favorecer el transporte público como alternativa al vehículo privado.

A ello suma las deficiencias de la aplicación móvil del autobús, que en numerosas ocasiones no proporciona información fiable sobre los tiempos de llegada o la situación del servicio.

Otro de los problemas señalados está relacionado con la climatización de los vehículos. La formación asegura que los fallos en el aire acondicionado han provocado episodios de temperaturas elevadas en el interior de algunos autobuses, generando situaciones de especial incomodidad y riesgo.

Una flota que Guanyar considera envejecida

La situación de los vehículos es otro de los argumentos utilizados por la formación. Guanyar sostiene que buena parte de la flota actual es antigua y presenta problemas, mientras cuestiona también las condiciones de accesibilidad del vehículo eléctrico incorporado recientemente.

La crítica llega en un momento en el que el futuro contrato contempla precisamente una renovación importante de la flota. El Ayuntamiento ha anunciado la incorporación de nueve autobuses nuevos, combinando vehículos eléctricos, híbridos y diésel, junto con nuevas conexiones directas con los institutos y la piscina José Trenzano y una mejora de la cobertura del Polideportivo Francisco Laporta por las tardes.

“Se blinda un modelo que no funciona”

La concejala de Guanyar Alcoi, Mari Carmen Paredes, considera que la situación actual es “insostenible” y sostiene que la nueva prórroga supone mantener un servicio que no responde a las necesidades de la ciudadanía.

La edil también pone el foco en la cuantía económica del futuro contrato, cercana a los 39 millones de euros, y critica que ese dinero vaya destinado a mantener la gestión privada del servicio durante una década.

Más de 1,1 millones de viajeros en seis meses

La polémica llega cuando el autobús urbano atraviesa uno de sus mejores momentos en cuanto a utilización. El servicio registró 1.130.111 viajeros entre enero y junio de 2026, una media de 6.278 pasajeros diarios y más de un 10% de la población de Alcoy utilizando cada día el transporte urbano. El Ayuntamiento prevé cerrar nuevamente el ejercicio en torno a los 2,2 millones de usuarios.

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Precisamente este aumento de usuarios refuerza, según Guanyar, la necesidad de adaptar el servicio a una demanda creciente. La formación reclama que el futuro contrato no se limite a renovar vehículos, sino que suponga una revisión integral de las rutas, frecuencias, horarios, accesibilidad y sistemas de información al usuario.