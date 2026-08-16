Cinco municipios del interior de Alicante reciben 550.000 euros del Consell para rehabilitar patrimonio

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha concedido 549.653,92 euros a cinco municipios en riesgo de despoblamiento de la provincia de Alicante para ejecutar proyectos de recuperación, conservación y puesta en valor de su patrimonio histórico y de sus espacios públicos. Las actuaciones se llevarán a cabo en Benifallim, Alcoleja, Penàguila, Confrides y L'Orxa.

Las ayudas están destinadas a la mejora del patrimonio cultural, la rehabilitación de edificios emblemáticos y la renovación de espacios de uso ciudadano en municipios con menor capacidad presupuestaria. La Generalitat vincula estas actuaciones también con el impulso del turismo de interior y la generación de actividad económica.

El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha señalado que las ayudas buscan respaldar a "los municipios con menos habitantes y, por tanto, con menor capacidad presupuestaria", además de contribuir a proteger bienes que forman parte del patrimonio histórico local.

Redorat ha añadido que la recuperación de estos espacios puede favorecer también la dinamización económica de los municipios del interior mediante el refuerzo de su atractivo turístico.

Actuaciones en los cinco municipios

La línea de ayudas permite financiar trabajos de reparación, conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación de inmuebles con valor histórico, artístico o de interés local, así como actuaciones de adecuación y renovación de espacios municipales de acceso o utilización pública.

Benifallim recibirá 42.740,52 euros para reparar y rehabilitar espacios del edificio del Ayuntamiento, con el objetivo de mejorar sus condiciones de uso y conservación.

Alcoleja contará con 149.999,14 euros para restaurar y reparar los daños estructurales de la ermita de la Verge dels Desemparats de Beniafé, una intervención destinada a frenar su deterioro.

Penàguila recibirá 60.177,05 euros para una actuación urgente en la Casa Gran, que incluye la reparación de cubiertas, la instalación de un sistema de protección frente a intrusiones y el levantamiento geométrico del edificio como paso previo a futuras obras de rehabilitación.

En Confrides, la ayuda asciende a 149.338,83 euros para la adecuación y renovación de la plaza de l'Anoguer, situada en el núcleo histórico tradicional.

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Por último, L'Orxa dispondrá de 147.398,38 euros para trabajos de conservación y mantenimiento en la iglesia de Santa María Magdalena, uno de los principales bienes patrimoniales del municipio.