Alcoy enseña a sus escolares a moverse seguros, con casi 3.000 alumnos en las aulas de Educación Vial

La Policía Local de Alcoy ha cerrado el curso 2025-2026 de su programa de Educación Vial con 2.842 escolares participantes y 120 actuaciones desarrolladas en colegios e institutos de la ciudad. La iniciativa, que abarca desde Educación Infantil hasta Secundaria, busca que los más jóvenes incorporen desde edades tempranas hábitos de movilidad seguros, autónomos y respetuosos con el resto de usuarios de la vía pública.

La participación ha registrado un ligero descenso respecto a cursos anteriores, que el Ayuntamiento atribuye a la huelga de docentes de los centros públicos iniciada en mayo. Pese a ello, el programa ha mantenido su actividad y ha adaptado sus contenidos a las distintas edades de los estudiantes.

El concejal de Seguridad y Movilidad Urbana, Raül Llopis, ha destacado la acogida de las actividades y su papel preventivo. Según señala, la formación pretende proporcionar a niños y jóvenes herramientas para desplazarse por la ciudad con seguridad y fomentar una convivencia responsable en las calles.

Juegos y primeros paseos para los más pequeños

La etapa de Infantil ha reunido a 1.147 participantes. Para ellos, los agentes han recurrido a actividades especialmente diseñadas para aprender jugando, entre ellas el proyecto de “El hada de las normas”, en el que una agente caracterizada convierte a los pequeños en protagonistas y les anima a trasladar a sus familias los conocimientos adquiridos sobre seguridad vial.

Los escolares también han realizado paseos prácticos por sus barrios y actividades en el parque infantil de tráfico, donde han podido trabajar aspectos como el equilibrio mediante bicicletas sin pedales.

De peatones a usuarios de bicicletas y patinetes

En Primaria, el programa ha alcanzado a 1.418 alumnos, con contenidos centrados en las normas que deben conocer como peatones y ocupantes de vehículos. También se ha fomentado el desplazamiento a pie hasta los centros educativos y se han introducido las reglas básicas relacionadas con el uso de bicicletas y patinetes sin motor.

Entre las actividades desarrolladas destaca “¿A qué saben los semáforos?”, una propuesta didáctica destinada a acercar de forma práctica y divertida las normas de circulación a los escolares.

El Ayuntamiento considera que trabajar estos conceptos desde las primeras edades contribuye a generar una ciudadanía más consciente de los riesgos y a reforzar la prevención de accidentes en la vía pública.

Alcohol, drogas y móvil: los riesgos que se abordan en la ESO

El programa también llega a los adolescentes. Los 269 estudiantes de tercero de ESO participantes han recibido formación específica sobre vehículos de movilidad personal, patinetes eléctricos y bicicletas, además de conocer la Ordenanza Municipal de Tráfico de Alcoy.

Para acercar los contenidos a su realidad cotidiana, los agentes han utilizado recursos como gafas de realidad virtual y videoclips, además de debates sobre los efectos del consumo de alcohol y drogas y sobre los riesgos que entraña el uso del teléfono móvil como elemento de distracción para los peatones.

Educación vial también para alumnos con necesidades específicas

La Policía Local ha mantenido asimismo una línea específica de inclusión educativa. Los talleres se han adaptado a los 60 alumnos de los centros de educación especial Tomás Llácer y Aspromin Gormaget, con contenidos ajustados a sus necesidades.

El programa se ha extendido además a otros colectivos a través de talleres como «Pequeños viajeros», dirigido a nuevas familias y desarrollado en colaboración con los servicios sociales. En este caso, la formación se centra especialmente en los sistemas de retención infantil y en la seguridad de los menores durante los desplazamientos.

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Llopis ha subrayado que la Educación Vial debe adaptarse a todas las edades y necesidades, con una formación práctica que contribuya a mejorar la autonomía y la seguridad de la ciudadanía en sus desplazamientos por Alcoy.