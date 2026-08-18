PP y PSOE cruzan reproches por la nueva Rosaleda de Alcoy: sombra, juegos infantiles y una reforma de 4,3 millones

La nueva Rosaleda de Alcoy se ha convertido en escenario de un nuevo enfrentamiento entre el PP y el PSOE a cuenta de los equipamientos de la plaza. Los populares han puesto el foco en la falta de zonas de sombra, el reducido número de bancos y la ausencia, por el momento, de un área de juegos infantiles, mientras que los socialistas reivindican el proyecto ejecutado y recuerdan el origen de una reforma que ha supuesto una inversión de 4,3 millones de euros.

El portavoz del Partido Popular, Carlos Pastor, considera que, después del tiempo y el dinero invertidos en la remodelación, se han dejado de lado algunos elementos básicos para garantizar el uso cotidiano de este espacio público. En concreto, reclama medidas para incrementar las zonas de sombra y mejorar las condiciones de estancia de familias, mayores y niños, especialmente durante las horas de mayor exposición al calor.

Pastor sostiene que estas carencias limitan el aprovechamiento de la plaza y reclama soluciones que permitan disfrutar de La Rosaleda durante todo el año.

“Cinismo” e ilegalidades

La respuesta del PSOE ha llegado de la mano de su secretaria general, Lorena Zamorano, que ha acusado a los populares de actuar con “cinismo” al cuestionar ahora la falta de sombra. Los socialistas recuerdan que la actual intervención no responde únicamente a una renovación estética, sino a la necesidad de recuperar la legalidad de un espacio cuya anterior configuración, promovida durante un gobierno del PP, fue declarada ilegal por la Justicia.

El PSOE defiende que el nuevo proyecto incorpora una importante cantidad de vegetación, aunque los árboles plantados todavía son jóvenes y necesitan tiempo para alcanzar el tamaño necesario para proporcionar una sombra natural significativa. Los socialistas consideran, por tanto, que la situación actual debe valorarse teniendo en cuenta la evolución prevista del jardín.

Respecto a la zona de juegos infantiles, el gobierno socialista señala que está contemplada en el proyecto, pero que se ha optado por esperar a que la vegetación y el jardín se estabilicen antes de instalarla. También recuerda que la anterior Rosaleda contaba con una zona infantil de reducidas dimensiones y tampoco disponía de una dotación significativa de bancos y sombra natural.

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El cruce de declaraciones vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre una actuación que ha generado controversia desde sus inicios. Mientras el PP centra sus críticas en las condiciones actuales de la plaza y reclama más elementos para hacerla más habitable, el PSOE alude a la recuperación del espacio verde y en la necesidad de corregir las consecuencias de la anterior actuación urbanística.