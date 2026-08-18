Pulmón Verde intensifica su lucha contra el “urbanismo abusivo” en Finca Terol de Tibi con una canción que supera las 60.000 reproducciones

La lucha de la plataforma ciudadana Pulmón Verde contra el proyecto de urbanización y reparcelación de Finca Terol, en Tibi, no cesa. El colectivo ha reforzado su estrategia jurídica, ha encontrado respaldo político en Contigo Tibi y prepara una nueva movilización ciudadana para finales de septiembre. Al mismo tiempo, ha decidido llevar su reivindicación más allá de las protestas y los recursos administrativos con una campaña de sensibilización que incluye música, un videoclip, un cómic y la participación de conocidas personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo.

La plataforma, presidida por Julia Vicedo, pretende así aumentar la presión social y mediática sobre un proyecto al que se opone frontalmente y que tendría consecuencias económicas, sociales y medioambientales para los residentes de la zona.

Finca Terol cuenta con unas 600 viviendas y el plan parcial de urbanización y reparcelación forzosa se encuentra actualmente en fase de exposición pública. El proyecto municipal contempla dotar a esta zona residencial de asfaltado, alcantarillado y otros servicios de los que actualmente carece, pero los vecinos críticos con la actuación advierten de que el coste podría situarse de media entre 40.000 y 80.000 euros por vivienda, a asumir en un periodo de tres años.

Pulmón Verde considera que esta carga económica puede provocar que familias con dificultades no puedan afrontar las obras y se vean obligadas a vender sus propiedades. A ello suma su preocupación por el impacto que tendría la transformación de amplias superficies naturales en calles, asfalto y nuevas infraestructuras, así como por las consecuencias sobre la flora, la fauna y el entorno de Finca Terol.

Refuerzo de la vía jurídica

En este nuevo escenario, la plataforma ha incorporado el asesoramiento de un gabinete especializado en Derecho Urbanístico de la provincia de Alicante para analizar las distintas vertientes legales del proyecto de urbanización y estudiar las vías de actuación.

A esta estrategia se suma ahora el respaldo de Contigo Tibi, agrupación presidida por Yane Bonin, que ha expresado públicamente su oposición al proyecto y su intención de trasladar esta posición al Ayuntamiento.

Una canción para llevar Terol más lejos

La plataforma también está utilizando la cultura como herramienta para ampliar su mensaje. Un grupo de vecinos ha creado una canción sobre la situación de Finca Terol que cuenta con su propio videoclip y que ya ha conseguido superar las 60.000 reproducciones, según los datos facilitados por el colectivo.

La iniciativa pretende convertir la música y las redes sociales en un altavoz para una reivindicación que, hasta ahora, se había centrado fundamentalmente en el ámbito municipal. Pulmón Verde trabaja además en un cómic que explicará de forma sencilla la problemática urbanística.

La campaña incorporará igualmente un vídeo colectivo en el que diferentes rostros conocidos muestran su apoyo a la plataforma y a la defensa de Finca Terol. Entre quienes ya han participado figuran los cómicos Rody Aragón y José Boto, las actrices Eva Isanta y Ana Arias, además de María Jesús y su acordeón, junto a otras personalidades que se irán incorporando.

Nueva protesta en septiembre

La siguiente gran movilización está prevista para finales de septiembre, con la que la plataforma quiere reunir a vecinos, asociaciones y colectivos medioambientales para trasladar el conflicto más allá de Tibi.

El colectivo ya protagonizó el pasado junio una manifestación por las calles del municipio, en la que participaron más de un centenar de personas.

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Ahora, Pulmón Verde quiere mantener abierta esa vía de movilización mientras desarrolla su estrategia jurídica y política. “Necesitamos que la opinión pública conozca lo que está sucediendo en Finca Terol. No estamos hablando únicamente de urbanismo: hablamos de nuestro bosque, de nuestro territorio y de los hogares y el futuro de muchas personas”, señala Julia Vicedo.