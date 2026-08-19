Alcoy logra 2,3 millones de euros para digitalizar el ciclo del agua y reforzar la competitividad industrial

Alcoy recibirá 2,3 millones de euros para transformar la gestión del agua industrial mediante tecnología y datos. El Ministerio de Transformación Digital, a través de la entidad pública RED.es, ha aprobado el proyecto presentado por el Ayuntamiento bajo el nombre de Infraestructura intel·ligent i dades del cicle integral de l'aigua per a la competitivitat industrial, incluido en el Programa de impulso a las ciudades y territorios inteligentes para el fomento del desarrollo económico y productivo.

La iniciativa contará con una financiación europea del 60% a través de los fondos FEDER, mientras que el Ayuntamiento asumirá el 40% restante. La cuantía convierte la propuesta alcoyana en la de mayor dotación de las cuatro aprobadas en la provincia de Alicante, por delante de Benidorm, Xàbia y La Nucía, con 1,8, 1,8 y 1,5 millones de euros, respectivamente. Además, se sitúa entre las actuaciones de mayor importe de la Comunitat Valenciana, solo por detrás de la concedida a València.

Alto consumo industrial

La importancia del proyecto está directamente relacionada con el peso que tiene el agua en la actividad productiva de Alcoy. El consumo industrial representa entre el 22% y el 26% del consumo total, prácticamente el doble de la media autonómica, situada entre el 10% y el 12%. La disponibilidad del recurso, la estabilidad de la presión, la calidad del agua o el control de los vertidos son, por tanto, factores que pueden repercutir directamente en los costes y en la capacidad competitiva de las empresas.

El proyecto plantea precisamente utilizar los datos generados por el ciclo integral del agua como una herramienta para mejorar la planificación industrial. Para ello se desplegarán contadores inteligentes, sensores de presión y dispositivos multiparamétricos capaces de obtener información sobre la calidad del agua y el funcionamiento de la red.

Control de vertidos

Esta información permitirá elaborar modelos para anticiparse a escenarios de menor disponibilidad o posibles restricciones, de forma que las empresas puedan adaptar su planificación productiva y reducir la incertidumbre. El sistema también reforzará el control de los vertidos industriales mediante la monitorización de las redes de saneamiento y alcantarillado, con la generación de patrones de riesgo y alertas tempranas.

La actuación incluirá además indicadores comparativos anonimizados para detectar ineficiencias y plantear estrategias de optimización, así como simulaciones capaces de prever cómo afectarían a la actividad industrial determinadas variaciones en la red o actuaciones programadas. A ello se sumará una línea específica de experimentación agua-industria dentro del Sandbox urbà d'Alcoi, destinada a probar soluciones tecnológicas aplicadas a este ámbito.

El alcalde, Toni Francés, ha destacado el impacto que tendrá la inversión sobre el tejido productivo y ha señalado que la iniciativa supone un paso hacia un modelo económico “moderno y competitivo”.

El 40% que debe aportar el Ayuntamiento está contemplado, según el gobierno municipal, en la nueva concesión del servicio público de agua potable y alcantarillado, actualmente en proceso de adjudicación. De esta forma, el consistorio sostiene que la actuación no supondrá un esfuerzo económico adicional para las arcas municipales.

La concesión de estos fondos también reconoce el trabajo tecnológico desarrollado en Alcoy durante los últimos años. Entre las infraestructuras que han contribuido a situar al municipio en esta posición figura la Plataforma Smart City, basada en estándares FIWARE y que servirá de soporte tecnológico para garantizar la interoperabilidad y gobernanza de los datos del ciclo del agua.

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También han pesado el Sandbox urbà, el proyecto EDINT para el desarrollo de espacios de datos interoperables y el Parc Tecnològic Urbà de Rodes, concebido como nodo de innovación y atracción de talento vinculado a la economía digital.