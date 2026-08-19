La Virgen de los Lirios deja la Font Roja de Alcoy y baja a la ciudad por el riesgo extremo de incendio

Los actos conmemorativos de la festividad de la Virgen de los Lirios previstos para este viernes, 21 de agosto, no se celebrarán finalmente en la Font Roja. El Ayuntamiento de Alcoy y la Archicofradía de la Virgen de los Lirios han acordado trasladar la programación al casco urbano como medida preventiva ante el elevado riesgo de incendio provocado por las actuales condiciones meteorológicas.

La decisión afecta al rezo de la sabatina, la eucaristía y el recorrido con la imagen, que tendrán lugar en la Parroquia de Sant Maure i Sant Francesc y La Glorieta. La tradicional cena de sobaquillo también se mantendrá en La Glorieta, mientras que, en caso de lluvia, se trasladará a las instalaciones del Àgora.

El cambio de ubicación llega después de que el Ayuntamiento recibiera un informe de la Generalitat Valenciana, elaborado por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos y firmado, a diferencia del documento del pasado año, por el director del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. El informe señala que la celebración es compatible con la normativa del parque, pero advierte de la situación meteorológica “extrema” que atraviesa la zona desde finales de mayo.

Las altas temperaturas sostenidas y la escasez de precipitaciones han provocado una situación de “extrema sequedad” que incrementa de forma notable el peligro de incendio. A esta circunstancia se suma la propia configuración del entorno del Santuario, que presenta un único acceso y está completamente rodeado de masas forestales.

Esta característica supone un riesgo añadido en caso de emergencia, ya que dificultaría tanto una eventual evacuación de los asistentes como el acceso y la actuación de los medios de extinción. Por este motivo, el director del parque recomienda expresamente optar por ubicaciones alternativas para la celebración.

El calor no da tregua ni en el interior del templo. / Juani Ruz

El Ayuntamiento y la Archicofradía han optado así por trasladar la festividad al núcleo urbano, manteniendo el programa previsto y facilitando al mismo tiempo el acceso de los vecinos. "Agradecemos el entendimiento y el diálogo mantenido con la Archicofradía de la Virgen de los Lirios”, ha señalado el concejal de Fiestas, Jordi Martínez, quien considera que el acuerdo permite adoptar “decisiones responsables” para garantizar que la celebración se desarrolle con tranquilidad.

Autobuses gratuitos para regresar a los barrios

Para facilitar la participación y evitar que el cambio de ubicación suponga un problema de movilidad, el Ayuntamiento habilitará, como ya hizo el año pasado, un servicio especial y gratuito de autobús nocturno después de la cena.

Los vehículos saldrán desde Sant Nicolau en sentido de bajada a las 21:00, 21:40, 22:20, 23:00 y 23:40 horas, con una frecuencia de 40 minutos, y realizarán paradas en Sant Nicolau, avenida Pont de Sant Jordi, Alameda Camilo Sesto, avenida Juan Gil-Albert -estación de autobuses-, polígon Cotes Baixes, Hispanitat, pas de Benissaidó-Vaguada-, Na Saurina d’Entença, Víctor Espinós -Uixola, Santa Rosa, cavaller Merita -Casa de les Estàtues y músic Carbonell (Parc).

La Romería de septiembre, pendiente de la meteorología

El informe de la Generalitat también hace referencia a la Romería de la Virgen de los Lirios prevista para el 21 de septiembre. En este caso, el documento contempla que pueda celebrarse en la Font Roja si las condiciones meteorológicas son favorables, teniendo en cuenta que habitualmente las temperaturas son más suaves en esa época del año.

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La celebración únicamente tendría que suspenderse si las condiciones de riesgo de incendio obligaran a decretar la Alerta 3 de PREVIFOC, correspondiente a una situación de peligro extremo.