Alcoy recupera el pulso constructor con 455 expedientes resueltos en solo seis meses

El movimiento en el sector de la construcción y la rehabilitación gana fuerza en Alcoy. El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento ha resuelto 455 expedientes durante los dos primeros trimestres de 2026, con 223 solicitudes tramitadas en el primer trimestre y otras 232 en el segundo.

La cifra confirma el elevado ritmo de actividad registrado en la ciudad y da continuidad a la evolución experimentada el pasado año, cuando Urbanismo cerró 2025 con 879 solicitudes resueltas. El incremento de las obras también tiene reflejo en las arcas municipales: los ingresos procedentes del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se han triplicado en el último año respecto a los registrados cinco años atrás.

54 nuevas viviendas en la calle Oliver

Entre las actuaciones autorizadas durante este año destaca la construcción de un edificio plurifamiliar de 54 viviendas en la calle Oliver, uno de los proyectos residenciales de mayor envergadura tramitados en este periodo.

Urbanismo también ha autorizado el cambio de uso de diferentes locales para convertirlos en viviendas en puntos como la plaça Centenari, la calle El Camí, Pintor Cabrera y la avenida d'Elx. Estas actuaciones permiten aprovechar espacios ya existentes para generar nuevos hogares.

La accesibilidad constituye otro de los ámbitos en los que se ha concentrado parte de la actividad. Durante estos meses se ha dado luz verde a la instalación de ascensores en edificios de la calle Onil, la avenida País Valencià y la calle Dels Clots.

A ello se suman nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica, tanto en viviendas particulares como en equipamientos de mayor tamaño, entre ellos el colegio José Arnauda y el Centro de Acogida de Menores El Teix.

La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha destacado el dinamismo que atraviesa actualmente el tejido urbanístico de Alcoy y ha señalado que desde el departamento se trabaja para facilitar las gestiones que permitan a los vecinos adaptar sus viviendas a las nuevas necesidades.

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Moltó ha defendido así un modelo de urbanismo orientado a conseguir espacios más habitables, accesibles y eficientes, en un contexto de creciente actividad constructora y de rehabilitación en la ciudad.