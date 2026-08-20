El primer premio de la Lotería Nacional cae en Alcoy

La suerte ha vuelto a pasar por la provincia de Alicante. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 20 de agosto de 2026 ha dejado parte de su primer premio en Alcoy. El número agraciado ha sido el 06236, premiado con 30.000 euros al décimo, es decir, 300.000 euros a la serie.

Un primer premio vendido en Alcoy

Uno de los puntos de venta que ha repartido el número premiado se encuentra en Alcoy, concretamente en la Papelería Librería Bretón (Receptor 2.095), situado en la calle Murillo, número 29.

Por el momento, no ha trascendido cuántos décimos del 06236 se han vendido en este establecimiento de la localidad alicantina.

El primer premio también ha sido distribuido en otros puntos de España, ya que el número ha sido vendido en varias administraciones y receptores del territorio nacional.

Segundo premio y reintegros

El segundo premio del sorteo ha correspondido al número 74954, dotado con 6.000 euros al décimo, lo que supone 60.000 euros a la serie.

Además, los reintegros del sorteo han correspondido a los números terminados en 1, 5 y 6, con un premio de 3 euros para los décimos que coincidan con estas terminaciones.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Noticias relacionadas

Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.