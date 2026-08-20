Más adopciones
La protectora de Alcoy busca familias para sus animales mientras combate el calor con una piscina
La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy atiende a más de 40 perros y alrededor de 50 gatos, y reclama ayuda para afrontar el gasto extra de comida húmeda durante el verano
El verano también se hace largo para quienes esperan una familia. En la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy conviven actualmente más de 40 perros y alrededor de 50 gatos a la espera de una segunda oportunidad. La situación ha mejorado este año en el caso de los perros, con menos abandonos y un aumento de las adopciones, pero la realidad de los gatos sigue siendo preocupante. Especialmente la de los más pequeños, que continúan apareciendo abandonados en las inmediaciones e incluso a las puertas de las instalaciones.
La voluntaria Cristina Moreno pone el foco en estos últimos casos y recuerda que detrás de cada animal hay una decisión que no puede tomarse a la ligera. “Hay que pensarlo bien”, es el mensaje de la protectora ante quienes se plantean incorporar una mascota a su familia. No se trata de una decisión para unos meses, sino de asumir el cuidado de un animal durante toda su vida.
La llegada de camadas de gatitos es especialmente dolorosa para quienes trabajan a diario en la protectora. Son animales que entran siendo muy pequeños y que, si no encuentran pronto una familia, pueden pasar largos periodos en las instalaciones. Por eso, además de reclamar que no se abandonen animales, la asociación anima a adoptar y, especialmente, a dar una oportunidad a esos cachorros que necesitan crecer fuera de una jaula.
Los animales que se entregan en adopción cuentan con las principales garantías sanitarias. En el caso de los adultos, salen con la vacuna de la rabia, identificados con chip, pasaporte, esterilizados y desparasitados, de manera que la nueva familia pueda hacerse cargo de ellos con total seguridad.
Una piscina para aliviar el calor
A la espera de esa segunda oportunidad, los voluntarios tienen que hacer frente ahora a otro problema: las altas temperaturas. Con las sucesivas alertas por calor, la protección de los animales exige extremar los cuidados y buscar fórmulas para que puedan sobrellevar mejor las horas más calurosas.
En la protectora han instalado una piscina en la que los perros que disfrutan del agua pueden darse un baño y refrescarse. Para los que no son partidarios de meterse en ella, la alternativa pasa por la manguera y los baños de agua para ayudarles a rebajar la temperatura. Los gatos, más reacios al agua, requieren otro tipo de cuidados.
Todos ellos necesitan una alimentación diferente ya que con el calor, los animales aceptan mejor la comida húmeda que el pienso seco, lo que ha disparado el consumo de latas y otros productos.
Por eso, desde la protectora hacen un llamamiento a la ciudadanía para colaborar con donaciones de comida húmeda y premios para los animales. Son productos que necesitan de forma especialmente urgente durante estos meses y que, en el caso de las latas, se mantienen refrigerados para ofrecérselos frescos.
Actividades para ayudar a mantener la protectora
Mantener a más de 90 animales supone un esfuerzo económico constante. La comida, los tratamientos veterinarios y las necesidades que surgen en el día a día obligan a la entidad a buscar distintas fórmulas para obtener recursos más allá de las aportaciones de particulares.
Una de ellas son las actividades solidarias. Actualmente, la protectora organiza talleres de yoga con gatos, una propuesta que permite a los participantes realizar la actividad rodeados de los animales, y también talleres de defensa personal. Quienes participan abonan una cantidad y una parte de lo recaudado se destina directamente al cuidado de los animales.
Mientras tanto, los voluntarios siguen ocupándose de los animales que ya han llegado a la protectora y tratando de evitar que otros tengan que hacerlo. Porque, como insiste Moreno, la mejor forma de ayudar no es abandonar cuando llegan las dificultades, sino pensar antes de tener una mascota, asumir la responsabilidad que implica y, si se busca un nuevo compañero, apostar por la adopción.
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