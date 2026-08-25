Alcoy entra en tres solares privados por la presencia de ratas y el riesgo de incendio

El Ayuntamiento de Alcoy ha comenzado la limpieza y el desbroce de tres solares privados situados entre las calles La Rambla, Castro del Río y Tirant Lo Blanc, en la Zona Norte, después de que sus propietarios no atendieran los requerimientos municipales para mantenerlos en condiciones adecuadas. Se trata de terrenos vinculados a los sectores inmobiliario y bancario.

La intervención se realiza de forma subsidiaria por parte del Consistorio, que ha tenido que esperar a que transcurrieran todos los plazos legales antes de poder acceder a los terrenos y actuar directamente. Los solares, propiedad de empresas vinculadas a los sectores inmobiliario y bancario, habían generado quejas vecinales por la presencia de roedores y otras molestias relacionadas con la falta de mantenimiento.

Coste remitido a los propietarios

Antes de iniciar los trabajos, el departamento de Parques y Jardines reforzó los tratamientos de desratización y control de plagas en el entorno con el objetivo de minimizar las molestias. Tras finalizar sin respuesta el plazo del segundo requerimiento, el Ayuntamiento ha procedido a ejecutar la limpieza y trasladará posteriormente el coste de la actuación a los propietarios.

Servicios de limpieza actuando en las parcelas ante la desidia de los propietarios. / INFORMACIÓN

Los trabajos han comenzado este martes en las parcelas de la calle Tirant Lo Blanc, donde se está llevando a cabo el desbroce y la retirada de ailantos. Los ejemplares serán triturados en el propio solar. Una vez concluida esta primera fase, está previsto que intervenga la empresa encargada del control de plagas para completar la actuación.

La intervención se desarrolla de manera coordinada entre los departamentos municipales de Jardines y Medio Ambiente y la empresa FCC.

Más requerimientos

Paralelamente, el Ayuntamiento está realizando un inventario de los solares municipales y privados que presentan una situación similar para poder adelantar los requerimientos a comienzos de año y evitar que se repitan casos como este.

El concejal de Servicios, Jordi Martínez, ha señalado que se ha abierto expediente a los propietarios debido al estado de los terrenos, que además de favorecer la aparición de roedores supone un riesgo de incendio. El edil ha defendido la actuación municipal para garantizar unas condiciones adecuadas de salubridad y seguridad en la zona.

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Martínez ha advertido además de que los gastos de limpieza y desratización serán repercutidos a las empresas propietarias, al considerar que son estas las que deben asumir el mantenimiento de sus terrenos.