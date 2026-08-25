La plaza de España se cierra al tráfico dos días y obliga a desviar cuatro líneas de autobús en Alcoy

La plaza de España de Alcoy tendrá cortes y cambios en la circulación este miércoles y jueves, 26 y 27 de agosto, debido a los trabajos de reparación del adoquinado. Durante ambas jornadas permanecerán cerrados al tráfico los dos carriles situados frente al Teatro Calderón, lo que impedirá acceder desde la plaza a las calles Santo Tomás y Pintor Casanova.

Los vehículos que lleguen desde el Viaducto a través de Gonzalo Barrachina deberán continuar recto por el tramo habilitado en sentido contrario hasta el Cantó Pinyó. Desde allí podrán dirigirse hacia San Nicolás o continuar por San Lorenzo.

En sentido contrario, el tráfico procedente de Santo Tomás podrá circular, aunque únicamente por un carril. Una vez en el Cantó Pinyó, los conductores tendrán que continuar hacia San Nicolás o girar hacia San Lorenzo, ya que no estará permitido girar a la izquierda hacia el Viaducto.

Quienes necesiten desplazarse desde esta zona hacia el Viaducto deberán utilizar itinerarios alternativos a través de la Cordeta o la carretera de la Torre de les Maçanes.

Cambios en las líneas de autobús

Las obras también afectarán al servicio de autobús urbano. Las líneas 1, 2 y 4 modificarán temporalmente sus recorridos, mientras que la línea 3 mantendrá su itinerario habitual.

La línea 1, en dirección al Hospital, circulará desde Músic Carbonell por Sant Vicent y Sant Nicolauet y, desde la Font Redona, se desviará por El Camí, avenida de Elche y Beniata hasta Cervantes, Alzamora y L’Alameda Camilo Sesto, donde recuperará su recorrido habitual. En sentido contrario, el itinerario se desviará desde Alcalde Francesc Boronat por Escultor Ridaura, Mestre Laporta, pasaje de Benissaidó, Entenza, Víctor Espinós, Santa Rosa, puente de Fernando Reig y Beniata, para continuar por el Ecoparc, la avenida de Elche, Cavaller Merita y Músic Carbonell.

La línea 2 realizará un desvío similar en sentido Batoi desde la Font Redona, pasando por El Camí, avenida de Elche, Beniata, Cervantes, Alzamora, Espronceda y Víctor Espinós. De regreso, abandonará su recorrido habitual en Isabel la Católica para continuar por Entenza, Víctor Espinós, Santa Rosa, puente de Fernando Reig y Beniata, enlazando después con el Ecoparc, la avenida de Elche, Cavaller Merita y Músic Carbonell.

La línea 3 no se verá afectada por los trabajos y mantendrá su recorrido habitual.

En el caso de la línea 4, el recorrido hacia la Zona Norte se desviará desde San Juan de Ribera por el puente de Francisco Aura y la avenida de Andalucía. Posteriormente continuará por Escultor Ridaura, Aulas Verdes, pasaje de Benissaidó, Entenza, Espronceda y L’Alameda Camilo Sesto, donde retomará su itinerario habitual hacia el Hospital. En sentido contrario realizará el recorrido inverso.

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El Ayuntamiento señalizará los cortes y desvíos de forma provisional y recomienda evitar, siempre que sea posible, circular por la plaza de España mientras duren las obras. El consistorio pide a los conductores que planifiquen sus desplazamientos, circulen con precaución y respeten la señalización habilitada.