La plaza de España de Alcoy se vuelve a poner patas arriba: dos días de obras y desvíos en pleno agosto

La plaza de España de Alcoy ha amanecido este miércoles con cambios en la circulación por el inicio de los trabajos de reparación del adoquinado. Las obras, que se prolongarán también durante este jueves, han obligado a cortar los dos carriles situados frente al Teatro Calderón y a establecer desvíos para poder atravesar esta zona del centro.

La actuación no está provocando grandes problemas de tráfico, en buena medida porque se lleva a cabo en pleno mes de agosto, cuando la circulación en Alcoy es menor y no hay actividad escolar. Sin embargo, para los conductores que llegan a la plaza y se encuentran con el corte, el cambio de recorrido supone una molestia y obliga a modificar sobre la marcha el itinerario previsto.

Quienes acceden desde el Viaducto a través de Gonzalo Barrachina deben continuar recto por el tramo habilitado en sentido contrario hasta el Cantó Pinyó, desde donde pueden dirigirse hacia San Nicolás o San Lorenzo. También se han establecido cambios para los vehículos procedentes de Santo Tomás, que disponen de un único carril y no pueden girar a la izquierda hacia el Viaducto.

El Ayuntamiento ha recomendado evitar la plaza de España mientras duren los trabajos y utilizar las rutas alternativas señalizadas. La actuación afecta además al transporte urbano, con modificaciones temporales en los recorridos de las líneas 1, 2 y 4, mientras que la línea 3 mantiene su itinerario habitual.

Un adoquinado que vuelve a dar problemas

Más allá de las molestias puntuales que generan los cortes, la intervención vuelve a incidir en un problema que se ha convertido en recurrente en esta céntrica plaza por el estado del adoquinado y la necesidad de intervenir periódicamente para repararlo.

No es la primera vez que el Ayuntamiento tiene que afrontar la renovación del adoquinado. / Juani Ruz

El paso de vehículos termina provocando desperfectos en algunas zonas y obliga a realizar trabajos de mantenimiento que vuelven a alterar la circulación. Para los conductores, la imagen de la plaza con parte de su pavimento levantado o en reparación no resulta nueva.

En esta ocasión, el hecho de que la actuación se haya programado en agosto permite minimizar el impacto sobre la circulación habitual. Sin colegios y con menos desplazamientos diarios, las restricciones no están generando el caos que podrían provocar en otras épocas del año.

Eso no evita que algunos conductores se encuentren con el corte de forma inesperada y tengan que prolongar su recorrido para alcanzar su destino. Una molestia de apenas unos minutos para algunos, pero que obliga a cambiar la ruta habitual en uno de los principales puntos de paso del centro de Alcoy.