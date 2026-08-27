Participación infantil
Alcoy deja en manos de los escolares cómo mejorar la ciudad
El presupuesto participativo infantil suma 36 proyectos desde 2017 y ya ha ejecutado o tiene en marcha el 94 % de las propuestas elegidas por los alumnos
Los escolares de Alcoy también deciden sobre la ciudad. El Ayuntamiento mantiene el presupuesto participativo infantil como una vía propia de participación que permite a niños y niñas detectar necesidades y plantear actuaciones para hacer de Alcoy un espacio más lúdico, justo y sostenible.
Desde que comenzó a recopilarse la información del programa, en 2017, las aulas han presentado y aprobado 36 proyectos, tanto inversiones como iniciativas vinculadas a talleres y jornadas. De ellos, 34 ya se han ejecutado o están actualmente en marcha, lo que supone un grado de cumplimiento del 94 %.
Casas para pájaros y ‘escape rooms’
Entre las propuestas que han salido adelante hay actuaciones muy diversas, desde la instalación de semáforos con temporizador hasta la colocación de casas para pájaros en la montaña. Los escolares también han impulsado ‘escape rooms’ temáticos mejoras en el parque de los Tubos y circuitos de educación vial dirigidos por monitores especializados.
El programa también recoge algunos proyectos que finalmente no pudieron realizarse. Es el caso de varias actividades deportivas al aire libre previstas en 2019, entre ellas una jornada de 'paintball', que tuvieron que suspenderse como consecuencia del confinamiento provocado por la pandemia.
La cancelación estuvo además condicionada por la normativa de gestión económica municipal. Al tratarse de actividades incluidas como gasto corriente para la contratación de servicios, y no de inversiones, los fondos asignados no podían reservarse para el ejercicio siguiente. Por este motivo, una vez cerrado el ejercicio fiscal, las iniciativas que no habían podido desarrollarse tuvieron que descartarse.
Poder detectar necesidades
Para la concejala de Participación, Aroa Mira, el valor del programa va más allá de las actuaciones concretas que se incorporan a la ciudad. “Ofrecer capacidad de decisión a nuestros niños y niñas nos ayuda a valorar su talento de manera sincera y garantiza que aprendan en primera persona la responsabilidad democrática de nuestro sistema institucional”, señala.
El Ayuntamiento prevé mantener esta línea de participación durante los próximos cursos escolares, con el objetivo de que el alumnado siga teniendo capacidad para detectar necesidades, formular propuestas y decidir sobre actuaciones que repercutan directamente en su entorno.
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