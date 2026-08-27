Castalla se prepara para vivir sus Fiestas de Moros y Cristianos

Castalla se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año. Con la llegada de septiembre, las calles volverán a llenarse de música, color, pólvora y emoción para celebrar las tradicionales Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de la Soledad, una cita profundamente arraigada en la historia y en el sentimiento de generaciones de castallenses.

Del 31 de agosto al 4 de septiembre, comparsas, vecinos y visitantes compartirán cinco intensas jornadas en las que volverán a encontrarse la vertiente festera y la devoción a la patrona. Unos días que trascienden el propio calendario de actos y que representan, sobre todo, una forma de entender y compartir la identidad de Castalla.

Una fiesta que forma parte de la identidad local

La presidenta de la Agrupación de Comparsas de Castalla, Vanessa Felipe, afronta esta nueva edición destacando precisamente el valor que poseen las fiestas como punto de encuentro de toda la sociedad castallense y el trabajo que existe detrás de cada uno de sus actos.

La devoción a la Virgen de la Soledad constituye uno de los pilares de unas fiestas profundamente arraigadas en la historia y el sentimiento de Castalla. / INFORMACIÓN

“Las Fiestas de Moros y Cristianos son parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra historia. Son unas fiestas que vivimos con especial emoción porque se celebran en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Soledad. Desde la Agrupación afrontamos estos días con mucha ilusión y con el deseo de que todos los festeros, vecinos y visitantes puedan disfrutar de cada uno de los actos”, señala la presidenta.

Antes de que comiencen oficialmente los días grandes, la fiesta tendrá su particular prólogo el 29 de agosto con la Exaltación Festera, que incluirá la presentación de los Àngels de la Rodella y el pregón a cargo de Isa Verdú Salvador en la Plaza Mayor.

La música abre paso a los días grandes

Una de las principales novedades llegará el lunes 31 de agosto, durante la Nit de l’Olleta, con la entrada oficial de las bandas de música de las comparsas. El acto comenzará a las 19.30 horas desde la avenida República Argentina y finalizará en el Ayuntamiento, donde las formaciones participarán en el concurso de interpretación. Una incorporación que pretende reforzar todavía más el papel de la música festera y crear un nuevo espacio de encuentro antes de adentrarse plenamente en los días centrales.

La música es, precisamente, uno de los elementos inseparables de unas fiestas en las que también tienen un protagonismo esencial los trajes, las banderas, la pólvora y el ceremonial que acompaña desde hace décadas a cada jornada. Todo ello conforma una celebración reconocible y profundamente ligada a la memoria colectiva de Castalla.

El 1 de septiembre, la Entrada de Moros y Cristianos volverá a convertir las calles en el gran escenario de la fiesta, mientras que por la noche tendrá lugar la tradicional Procesión de la Baixada de la Virgen desde el convento hasta la iglesia parroquial. Se trata de uno de los momentos de mayor simbolismo de las celebraciones, en el que la imagen de la patrona estará acompañada por las comparsas y las salvas de arcabucería.

Tradición, pólvora y devoción

A partir de entonces se sucederán jornadas en las que convivirán actos religiosos, desfiles, alardos, guerrillas y embajadas, junto a tradiciones tan reconocibles como la Ballada de les Banderes. El Día de la Ofrenda, el 3 de septiembre, volverá a reservar además un lugar destacado para los más pequeños con el Desfile Infantil, antes de que todas las comparsas participen por la tarde en la tradicional ofrenda de flores a la Virgen de la Soledad.

Las comparsas volverán a ser protagonistas de unas jornadas en las que tradición, música, pólvora y convivencia se dan la mano. / INFORMACIÓN

Más allá de cada acto concreto, desde la Agrupación de Comparsas se pone el acento en el esfuerzo colectivo necesario para mantener viva una celebración de esta magnitud. Vanessa Felipe Arenas destaca en este sentido la coordinación existente con el Ayuntamiento de Castalla y con la Iglesia, una colaboración que permite unir esfuerzos manteniendo el respeto tanto por las tradiciones como por el significado religioso de las fiestas.

La presidenta subraya que esta colaboración resulta fundamental para que cada edición pueda desarrollarse con normalidad y para que la fiesta continúe evolucionando sin perder sus señas de identidad. Comparsas, instituciones y ciudadanía vuelven así a sumar esfuerzos en torno a una celebración que moviliza a buena parte de la localidad.

El emocionante regreso de la patrona

La fiesta llegará a uno de sus momentos más emotivos el 4 de septiembre, cuando la Procesión de la Pujada acompañe de nuevo a la patrona en su despedida. El tradicional canto del Adeu pondrá la nota sentimental a unas jornadas en las que la Virgen de la Soledad ocupa un lugar central en la vida de la localidad.

Como colofón, el 5 de septiembre un castillo de fuegos artificiales cerrará definitivamente la programación festera de 2026 y pondrá punto final a varios días en los que Castalla habrá vuelto a transformarse por completo.

Las Fiestas de Moros y Cristianos volverán a reunir a festeros, vecinos y visitantes en torno a una de las celebraciones más arraigadas y emotivas de Castalla. / INFORMACIÓN

Serán jornadas para reencontrarse en las comparsas, recuperar sonidos y costumbres familiares, compartir las calles y transmitir la fiesta a las nuevas generaciones. Porque los Moros y Cristianos de Castalla son espectáculo, pero también memoria, patrimonio, convivencia y sentimiento de pertenencia.

Una invitación a compartir la fiesta

Desde la Agrupación de Comparsas se invita a toda la ciudadanía y a quienes se acerquen a Castalla durante estas fechas a disfrutar de las celebraciones desde el respeto y el espíritu festero. Durante cinco días, la localidad volverá a rendir homenaje a su patrona y a demostrar que una de sus tradiciones más queridas continúa plenamente viva.

La música, la pólvora, los desfiles y la devoción volverán a marcar el ritmo de unas fiestas que cada año renuevan el vínculo de Castalla con su historia y con una tradición que sigue transmitiéndose de generación en generación.