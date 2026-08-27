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El músico del exilio

Un documental rescata la memoria del músico alcoyano Carlos Palacio y abre un ‘crowdfunding’ para completar su rodaje

La película recorrerá Alcoy, València, Madrid y París para recuperar la vida y la obra del compositor republicano exiliado, mientras avanza también la publicación de sus memorias

Uno de los grandes músicos es alcoyano y su nombre es Carlos Palacio.

Uno de los grandes músicos es alcoyano y su nombre es Carlos Palacio. / Foto cedida por Atrapasueños

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Amaya Marín

Alcoy

La figura del compositor alcoyano Carlos Palacio (Alcoy, 1911-París, 1997), uno de los grandes músicos valencianos del siglo XX y un referente del exilio republicano, será protagonista de un documental que busca devolver al primer plano su legado artístico, humano y político. El proyecto, dirigido por el cineasta Adolfo Dufour, ha puesto en marcha una campaña de 'crowdfunding' para implicar a la ciudadanía en la producción de la película y financiar parte del rodaje previsto en Francia.

La investigación para reconstruir la vida y la obra de Palacio comenzó en 2024 y, desde entonces, el equipo ha reunido una amplia colección de documentos, fotografías, libros, vídeos y objetos personales gracias a la colaboración de la familia y de sus herederos. También ha trabajado con instituciones que conservan su legado, entre ellas la Fundación Juan March y el Institut Valencià de Cultura, que custodia la mayor parte de sus fondos.

Himno de las Brigadas Internacionales y recaudación

El documental retratará tanto la trayectoria musical del compositor como su compromiso con la Segunda República, su exilio y su dimensión ética y poética. Entre sus composiciones más conocidas figura el himno dedicado a las Brigadas Internacionales, convertido en uno de los símbolos de la resistencia antifascista.

La productora Atrapasueños, a través de su responsable Joaquín Recio, ha optado por abrir la producción a la participación ciudadana mediante una campaña de micromecenazgo. El objetivo es doble: dar a conocer la figura de Carlos Palacio y obtener financiación para una fase concreta de la película, el rodaje en París, ciudad donde el compositor vivió buena parte de su exilio y falleció en 1997.

La cinta se filmará en Alcoy, València, Madrid y París y contará con la participación de personas que han contribuido durante años a mantener viva la memoria del músico, entre ellas los intérpretes Ángel Ferrando y Marisa Blanes. El proyecto también espera sumar la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy y de otras instituciones públicas, además del respaldo del CAUM de Alcoy.

Alcoy y publicación de sus memorias

El documental forma parte de un proyecto más amplio de recuperación del legado de Carlos Palacio. En paralelo, se está impulsando la publicación íntegra de sus memorias y de varias obras inéditas. Ya ha visto la luz Diario de Otoño, mientras que Diario de Invierno se publicará el próximo septiembre. Además, se traducirá del ruso su libro 'El compositor y la vida' y se editará con aparato crítico y un amplio fondo fotográfico inédito Acordes en el alma, considerada una de sus obras más relevantes.

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Está previsto que estas publicaciones se presenten en los próximos meses en Alcoy, la ciudad que vio nacer a un compositor cuya historia aspira ahora a llegar al gran público a través del cine.

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