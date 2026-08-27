Obras en la Font Dolça de Alcoy: adiós al amianto y mejora térmica en 166 viviendas

La transformación de la Font Dolça ya tiene empresa adjudicataria. El Ayuntamiento de Alcoy ha encargado a la firma alcoyana Gestaser Obras y Servicios, SL, las obras de rehabilitación integral del barrio por 4.276.809,56 euros, un trabajo financiado con fondos europeos y que permitirá intervenir en los 17 edificios y 166 viviendas que conforman este conjunto residencial, construido en la década de los cincuenta y que hasta ahora no había afrontado una reforma integral.

Los trabajos abordarán algunos de los principales problemas de conservación y aislamiento que arrastra el barrio. Entre las actuaciones previstas figura la retirada del amianto de las cubiertas, la impermeabilización de los edificios y la mejora térmica de las fachadas mediante el sistema SATE, una técnica de aislamiento. También se sustituirá la carpintería exterior y se incorporarán soluciones relacionadas con las energías renovables.

El objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y, al mismo tiempo, reducir su consumo energético. Las actuaciones permitirán aumentar el confort térmico de los hogares y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias residentes.

Tiempo de espera y ejecución

La empresa adjudicataria tendrá un plazo de diez meses para ejecutar las obras, que comenzará a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo. Antes deberá formalizarse el contrato, para lo que se establece un plazo de diez días naturales desde la notificación del acuerdo de adjudicación.

La adjudicación culmina un proceso administrativo que se ha prolongado en el tiempo después de que las anteriores licitaciones no llegaran a buen puerto. Entre las dificultades encontradas estuvieron la situación que atraviesa el sector de la construcción y la complejidad de encontrar empresas capaces de asumir una actuación de esta dimensión.

Pese a estos obstáculos, el Ayuntamiento mantuvo el proyecto y logró que el Ministerio de Vivienda ampliara el plazo necesario para preservar la financiación europea y hacer posible finalmente la ejecución de las obras.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha destacado que la adjudicación supone “un paso decisivo” para hacer realidad una actuación “largamente esperada” por las familias de la Font Dolça.

Regeneración urbana

La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha calificado la intervención de “histórica” tanto por su dimensión como por el impacto directo que tendrá sobre las 166 viviendas. La responsable municipal ha incidido en que el proyecto no se limita a renovar los edificios, sino que busca mejorar su aislamiento, reducir el consumo energético y ofrecer mejores condiciones de habitabilidad y confort a los residentes.

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La actuación en la Font Dolça se suma a la rehabilitación que ya se está desarrollando en el barrio del Sagrat Cor y forma parte de la estrategia municipal de regeneración urbana y mejora del parque residencial. Ambos proyectos se integran en una inversión global inicialmente superior a los once millones de euros, financiada con el apoyo de los fondos europeos.