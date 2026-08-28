Safari Aitana
Grapas, la leona que intenta volver a caminar en Alicante tras ser herida por su madre al nacer
El equipo de Safari Aitana trabaja a diario en la recuperación de la pequeña leona con piscina, arnés, fisioterapia y el estímulo de su hermana Enya
Grapas tiene poco más de un mes de vida y una rutina que no se parece a la de cualquier otra cría de león. En el Safari Aitana de Alicante, esta pequeña leona se arrastra todavía con la fuerza de sus patas delanteras, pero cada día entrena para algo tan básico y enorme como volver a caminar.
Su historia empezó de forma complicada. Con solo un día de vida, la cría sufrió un incidente con su madre, primeriza, que le dejó marcas de colmillos a ambos lados de la cadera y una lesión que afectó a la movilidad de sus patas traseras. Desde entonces, el equipo del parque se ha volcado en su recuperación.
Una recuperación paso a paso
Al principio, Grapas no movía las patas traseras. Nada. Con el paso de los días, sin embargo, han empezado a aparecer pequeñas señales que mantienen la esperanza de sus cuidadores: primero los dedos, después la zona cercana al tobillo y, poco a poco, una mejor postura.
El objetivo ahora es que su cuerpo y su cerebro aprendan a coordinar un movimiento que ella nunca ha llegado a utilizar con normalidad. Para eso, sus cuidadores trabajan a diario con ejercicios en piscina, donde la cría puede mover las patas con más seguridad, y con un arnés que ayuda a simular el gesto de caminar.
Además, una fisioterapeuta animal acude una vez por semana para continuar con el tratamiento, que incluye técnicas como la acupuntura.
Enya, la hermana que tira de ella
En esta recuperación hay una compañera clave: Enya, su hermana. Las dos nacieron juntas y el vínculo entre ambas se ha convertido en parte del proceso. Al ver a Enya moverse, jugar y caminar, Grapas intenta imitarla.
Ese estímulo, unido al trabajo de los cuidadores, está ayudando a que la pequeña leona gane fuerza. En el parque explican que ha desarrollado mucho el tren delantero por el esfuerzo de arrastrarse y que, poco a poco, también va recuperando musculatura en la parte trasera.
La esperanza del parque es que las terapias sigan funcionando y que ambas puedan criarse con normalidad hasta regresar con el resto de la manada. El Safari Aitana cuenta actualmente con 14 leones, la manada más numerosa de España.
La prueba que marcará el siguiente paso
El siguiente objetivo será realizarle una resonancia en la universidad veterinaria del CEU San Pablo para conocer con más precisión el alcance de la lesión. El equipo quiere saber si la columna está afectada o si la recuperación puede seguir avanzando conforme baje la inflamación.
De momento, Grapas sigue peleando cada pequeño avance. No se sabe si podrá caminar, saltar y correr como su hermana, pero sus cuidadores ya han visto señales que invitan a confiar. Y en una recuperación así, mover la cola, apoyar mejor una pata o ganar un poco de fuerza puede ser mucho más que un gesto: puede ser el principio del camino de vuelta.
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