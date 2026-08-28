Los trabajadores del Museo del Juguete y del Teatro Río de Ibi convocan una huelga a partir del 4 de septiembre

Los 13 trabajadores que suman el Teatro Río y el Museo del Juguete en el municipio de Ibi comenzarán una huelga indefinida a partir del 4 de septiembre. Los empleados de la Fundación Museo Valenciano del Juguete denuncian en el texto "la falta de condiciones adecuadas de seguridad y salud para la plantilla y el público" e instan a "revisar, definir y clarificar las funciones del personal y culminar los procesos de estabilización".

Incumplimiento del acuerdo

Los trabajadores convocan el paro por "el incumplimiento del acuerdo alcanzado en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TALCV) el pasado 31 de julio", según han explicado en un comunicado. "No reclamamos privilegios ni planteamos una confrontación política", señalan. "Una institución pública debe ser especialmente exigente en el cumplimiento de los acuerdos y en la garantía de unas condiciones laborales dignas, seguras y claras para las personas que prestan sus servicios en ella", explican.

El día 5, un día después del inicio del paro, está programado en el Teatro Río la Exaltación Festera, un acto dentro del programa de las fiestas de Moros y Cristianos. El Ayuntamiento de Ibi, al ser preguntado por INFORMACIÓN ha explicado que preparan un comunicado y que aún no van a dar declaraciones.

La plantilla subraya que la huelga es "el último recurso tras múltiples negociaciones fallidas con la Dirección y tras haber acudido a las vías de mediación (TALCV y Conselleria). El objetivo de los trabajadores "es garantizar que el teatro y el museo funcionen con condiciones dignas, claras y seguras".

"Reiteramos nuestra voluntad de diálogo y llamamos a la Fundación a buscar soluciones reales que permitan resolver el conflicto laboral", señalan.