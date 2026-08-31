Arde una fábrica textil en un polígono de Alcoy

Un incendio registrado durante la pasada madrugada en una fábrica textil del polígono norte de Alcoy ha obligado a movilizar a 16 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que han trabajado durante más de siete horas para controlar las llamas, han informado fuentes del servicio de extinción de incendios.

El aviso se recibió a las 23.20 horas de este domingo en una nave situada en el carrer Ibi, número 8. La alarma antiincendios fue la que alertó del fuego a varios vecinos de la zona. Las llamas pudieron controlarse en torno a las 6:45 horas tras una noche de intensa actividad.

A su llegada, los bomberos comprobaron que el incendio afectaba a la fábrica, aunque pudieron acotarlo e impedir que se propagara a otras naves colindantes. En las labores de extinción han participado efectivos de los parques de Cocentaina e Ibi.

Crisis nerviosa

En el siniestro no ha habido que lamentar daños personales y solo ha habido daños materiales. Aunque no se han registrado heridos, el propietario de la fábrica tuvo que ser atendido por una crisis nerviosa tras conocer que su negocio estaba ardiendo.

En el dispositivo han intervenido un suboficial, un sargento, dos cabos y once bomberos, con dos unidades de mando y jefatura (UMJ), una autoescalera automática (AEA), dos bombas urbanas pesadas (BUP), una bomba rural pesada (BRP) y una bomba nodriza pesada (BNP).

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El incendio quedó controlado a las 6.45 horas de este lunes. Un retén de bomberos permanece en la zona a la espera de la llegada de una pala que permita continuar con los trabajos de extinción y remate en la nave afectada.