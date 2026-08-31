El Salt mira al futuro: una cubierta para proteger 70.000 años de historia y abrir el yacimiento a Alcoy

Hay lugares en los que excavar significa mirar hacia atrás. En El Salt, en Alcoy, significa también mirar hacia adelante. Cuatro décadas después del inicio de las excavaciones, el yacimiento neandertal afronta una nueva etapa en la que la investigación científica y la conservación apuestan por la divulgación y la apertura permanente al público. El objetivo, ambicioso, quiere proteger el enclave de las inclemencias meteorológicas y conseguir que pueda ser visitado durante todo el año, incluso cuando los investigadores no estén trabajando sobre el terreno.

El impulso económico para dar ese paso llega del IV Premio Nacional Palarq de Arqueología y Paleontología, concedido al proyecto “Alrededor del tiempo. Investigaciones arqueológicas interdisciplinares en los yacimientos neandertales de El Salt y Abric del Pastor”. El galardón, entregado por la Reina Sofía en el Museo Arqueológico Nacional, está dotado con 80.000 euros, una cantidad que el equipo dirigido por los profesores de la Universidad de La Laguna Carolina Mallol y Cristo Hernández destinará fundamentalmente a poner en marcha el proyecto de cubrición de El Salt.

Conocimiento del pasado y del futuro

La cubierta está concebida como una pieza fundamental para garantizar la conservación de un yacimiento al aire libre especialmente vulnerable a la erosión y, al mismo tiempo, como el primer paso para convertirlo en un espacio musealizado y visitable. El anteproyecto ya está en marcha y cuenta con la colaboración de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, cuyo equipo se ha incorporado este verano a los trabajos.

“La cubierta es un elemento clave de protección del yacimiento”, explica Cristo Hernández. El investigador destaca que el proyecto permitirá además abrir una nueva etapa para El Salt, en la que la investigación pueda convivir con una mayor transferencia del conocimiento a la sociedad.

Los 80.000 euros del Palarq constituyen un punto de partida, pero no son suficientes para completar toda la actuación. El equipo confía en la implicación de la Generalitat, con la que existe ya un compromiso verbal para colaborar, y del Ayuntamiento de Alcoy.

La trascendencia de esta nueva infraestructura se entiende mejor al observar lo que todavía permanece bajo tierra. El Salt no es un yacimiento cerrado sobre su pasado. La campaña de este año está llevando a los investigadores hacia niveles cada vez más antiguos y se aproxima a un periodo de hace unos 70.000 años. Es una franja cronológica especialmente interesante porque permite estudiar cómo vivieron los neandertales en un momento de fuertes cambios climáticos en Europa.

Estudiar vestigios muy bien conservados

“Estamos muy emocionados”, reconoce Carolina Mallol. La investigación se centra actualmente en una zona de combustión que podría corresponder a un espacio vinculado a la cocina y al hogar de aquellos grupos. Lo excepcional no es únicamente haber localizado las hogueras, sino el estado de conservación de sus restos. Las cenizas y otros componentes de estos fuegos han quedado preservados con una calidad que permite estudiar con enorme detalle episodios concretos de ocupación.

Cada fragmento puede aportar información. Un pequeño trozo de hueso, una lasca procedente de la fabricación de una herramienta, restos asociados a una hoguera o una mínima evidencia de actividad humana forman parte de un enorme rompecabezas.

Disciplinas para desentrañar el puzle

En El Salt, diferentes ocupaciones se encuentran superpuestas. Sobre una misma superficie pueden aparecer materiales que, aunque estén físicamente juntos, pertenecen a momentos separados por décadas. Distinguir esos episodios exige una excavación extremadamente minuciosa y un posterior trabajo de laboratorio en el que participan investigadores de distintas disciplinas y universidades.

Trabajo de campo de los estudiantes que se relevan en esta joya del neandertal. / Juani Ruz

Ese carácter interdisciplinar es una de las claves que explican el reconocimiento obtenido por el equipo. Geoarqueología, análisis de los sedimentos, estudios químicos, paleogenética y otras técnicas permiten acercarse a la vida cotidiana de los neandertales desde perspectivas que hace unas décadas resultaban impensables. Es un trabajo que se asemeja a un ensamblaje en grupo para encajar las piezas del puzle del tiempo.

El enclave es una referencia para comprender el Paleolítico Medio y las últimas poblaciones neandertales de la Península Ibérica. Su registro arqueológico permite aproximarse a cuestiones universales: cómo se adaptaron aquellos grupos humanos al clima, cómo organizaron sus campamentos, qué comieron, qué herramientas fabricaron o cómo utilizaron el fuego.

La campaña de este verano reúne a unas 25 personas de media entre investigadores, estudiantes y especialistas. El trabajo no se limita al frente de excavación. Hay equipos dedicados al laboratorio, la limpieza y clasificación de los materiales, el inventariado y el estudio de las muestras. Profesores de Prehistoria, investigadores senior y estudiantes comparten estos días el espacio de trabajo, mientras distintas universidades europeas y americanas colaboran en las investigaciones.

Darle techo al yacimiento

Este año, además, la arquitectura se suma al equipo científico. Los profesionales y estudiantes de la Universidad de Sevilla trabajan en el diseño de la futura cubierta, una incorporación que abre una vía hasta ahora menos explorada y que pretende proteger físicamente el yacimiento sin perder su capacidad para explicar lo que contiene.

El lugar pudo ser un refugio climático en una época de bajas temperaturas. / Juani Ruz

El proyecto llega, además, en un año simbólico. En 2026 se cumplen 40 años de excavaciones en El Salt y dos décadas de trabajos en L'Abric del Pastor, dos enclaves situados en el término municipal de Alcoy que forman parte de una misma trayectoria científica. Durante este tiempo, generaciones de investigadores han ido construyendo un conocimiento cada vez más preciso sobre los grupos neandertales que ocuparon este territorio.

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Ahora, cuando los trabajos alcanzan niveles que se acercan a los 70.000 años, se abre una nueva oportunidad científica. En ese periodo, Europa atravesaba unas condiciones climáticas particularmente frías y exigentes. El registro de Alcoy puede ayudar a determinar cómo afectaron esos cambios a las comunidades neandertales del Mediterráneo occidental y, sobre todo, si este territorio funcionó como un refugio climático frente a las condiciones más extremas de otras zonas del continente.