Castalla ya tiene día para la consulta popular que decidirá si se cambian las fechas de los Moros y Cristianos

El 4 de octubre los castelluts decidirán sobre si se cambian las fechas de los Moros y Cristianos. Coincidiendo con el inicio de las celebraciones con la Entrada de este martes, el Ayuntamiento de Castalla ha informado que celebrará el próximo 4 de octubre la votación para decidir sobre un posible cambio en las fechas de celebración de las Fiestas Mayores de Moros y Cristianos del municipio. La convocatoria ha sido formalizada mediante Resolución de Alcaldía nº 1159/2026, de 28 de agosto.

La consulta se desarrollará en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas y planteará la siguiente pregunta: “¿Cuándo quiere que se realicen las fiestas mayores de Moros y Cristianos?”. Los participantes podrán elegir entre dos opciones: mantener las fechas actuales, del 1 al 4 de septiembre, o celebrar las fiestas el último fin de semana de agosto, haciendo coincidir la Entrada en viernes.

La celebración de esta consulta fue aprobada por el Pleno municipal el 26 de noviembre de 2025 y quedó condicionada a la autorización del Gobierno de España. Esta autorización fue acordada por el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero de 2026 y tuvo entrada en el Ayuntamiento el 6 de febrero, después de que los festejos aprobaran por un escaso margen solicitar este cambio.

Quién podrá participar

Podrán ejercer su derecho a voto las personas empadronadas en Castalla que sean mayores de edad en la fecha de la consulta y cumplan los requisitos establecidos para participar en las elecciones locales.

Asimismo, también podrán votar las personas no empadronadas en el municipio que sean socios festeros o festeras de cualquiera de las siete comparsas, estén al corriente de sus pagos y figuren en el listado que deberá facilitar la Agrupación de Comparsas al Ayuntamiento antes del 25 de septiembre.

El censo electoral quedará cerrado con efectos de 25 de septiembre de 2026. Y la votación presencial tendrá lugar en la Casa de Cultura y en el edificio anexo multiusos, ambos situados en la calle Antiga Bassa de la Vila, número 23. Para facilitar el proceso se habilitarán un total de ocho mesas de votación, cuatro en cada edificio.

Voto por correo certificado

La convocatoria contempla también la posibilidad de participar mediante correo certificado. A partir del 14 de septiembre, la papeleta estará disponible para su descarga a través de los canales municipales y del tablón de anuncios electrónico, así como presencialmente en las oficinas de registro del Ayuntamiento.

Los votos por correo deberán haberse presentado en las oficinas de Correos como máximo el 30 de septiembre de 2026, inclusive, y tendrán que remitirse obligatoriamente mediante correo certificado siguiendo las condiciones establecidas en la convocatoria.

Una vez finalizada la votación presencial el 4 de octubre se realizará un primer escrutinio de carácter provisional. El escrutinio definitivo tendrá lugar el 8 de octubre en la Secretaría del Ayuntamiento, incorporando aquellos votos emitidos por correo dentro de plazo que hubieran llegado posteriormente. Los resultados definitivos se harán públicos mediante edicto en el tablón de anuncios electrónico y en la página web municipal.

Participación mínima del 50 % del censo

La convocatoria establece que, para que el Ayuntamiento considere válida la consulta, deberá participar al menos el 50 % del censo electoral. Cumplido este requisito, el resultado será asumido cuando una de las dos opciones obtenga al menos un voto más que la otra.

En caso de que no se alcance la participación mínima establecida o no se cumplan las condiciones previstas en la convocatoria, se mantendrán las actuales fechas de celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos.

El Ayuntamiento de Castalla difundirá durante las próximas semanas la información necesaria para facilitar la participación y garantizar que las personas con derecho a voto conozcan el procedimiento, los plazos y las condiciones establecidas para esta consulta popular.

En junio de 2025 la Agrupació de Comparses de Castalla llevó a cabo una consulta interna en la que votaron más de 1.200 festeros, donde salió por escaso margen la opción de pasar las celebraciones al fin de semana. 628 personas votaron sí al cambio por 608 que no, incluyendo el proceso voto presencial y telemático, dando traslado de este resultado al Ayuntamiento.