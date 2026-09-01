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Castalla derrocha fantasía con una espectacular e histórica Entrada

Cerca de 2.500 festeros dan inicio a unos Moros y Cristianos que se alargarán hasta el viernes y que podrían ser los últimos que se desarrollen entre semana

Una espectacular Entrada ha dado inicio este martes a los Moros y Cristianos de Castalla

Una espectacular Entrada ha dado inicio este martes a los Moros y Cristianos de Castalla / Juani Ruz

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

Castalla

Una espectacular Entrada ha dado este martes inicio a los Moros y Cristianos de Castalla. Las calles de la ciudad se han sumergido de lleno en unas fiestas que se alargarán hasta el viernes, en una jornada en la que la Entrada ha llenado de fantasía y fastuosidad en recorrido del imponente desfile.

Unos festejos que podrían ser los últimos que se desarrollaran entre semana, ya que este martes el Consistorio ha anunciado que la consulta popular autorizada por el Gobierno central para decidir si los festejos se trasladan a partir del próximo año siempre a fin de semana tendrá lugar el 4 de octubre. Así, la Entrada de este martes podría ser la última que se celebrará el 1 de septiembre, ya que de salir adelante la propuesta tendría lugar siempre un viernes, en el último fin de semana de agosto.

Un momento de la Entrada de Castalla

Un momento de la Entrada de Castalla / Juani Ruz

Así, cerca de 2.500 festeros han tomado el centro de Castalla para regresar al Medievo en el arranque de los Moros y Cristianos, llenando de colorido, elegancia y música las calles. Todo después de que el lunes empezaran a calentar motores con la Nit de l’Olleta y la entrada oficial de las bandas de música de las comparsas.

Y por la noche estaba previsto que tras la Entrada tuviera lugar la procesión de la Bajada de la Virgen, acto ancestral que representa el embrión de los festejos, con acompañamiento de las comparsas y salvas de arcabucería.

Para este miércoles llega el Primer Dia de Trons, donde destaca el desfile con alardo de arcabucería a las 12:00 horas, seguido de la Ballada de Banderes, y por la tarde la Guerrilla (17:30), seguida de la Embajada del Moro (sobre las 18:30) con la que Castalla caerá en manos musulmanas. Por la noche (21:00) llegará la procesión de El Passeig con la patrona.

La Entrada ha llenado de fastuosidad el centro de Castalla

La Entrada ha llenado de fastuosidad el centro de Castalla / Juani Ruz

El jueves tendrá lugar el desfile infantil (12:30) seguido de la Ballada de les Banderes, y a las 19:00 horas el desfile de comparsas y la Ofrenda.

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Y el viernes se cerrarán los festejos con el Segon Dia de Trons y la reconquista cristiana. Así, a las 12:00 será el desfile con alardo de arcabucería, seguida de la Ballada de les Banderes. Y a las 17:30 llegará la Guerrilla, seguida de la Embajada del Cristiano, culminado la jornada con la procesión de La Pujada.

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