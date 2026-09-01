Las medidas que reclaman los ecologistas para acabar con las fosas sépticas en El Estepar de Alcoy

Los ecologistas reclaman soluciones al Ayuntamiento de Alcoy para evitar vertidos de aguas residuales en la urbanización de El Estepar, en la partida de La Canal. Y este tema se debatirá en el próximo pleno municipal.

Salvem l'Aqüífer del Molinar y La Carrasca-Ecologistes en Acció han presentado una moción ante el Consistorio, avalada por Guanyar, para que concrete el tipo de sistemas de depuración individuales que tienen que tener las casas existentes en la urbanización y se fije un plazo para instalarlas. Y también reclaman una ordenanza que regule la inspección técnica de las instalaciones, de forma que se asegure un control adecuado.

Ambas entidades buscan "el establecimiento de medidas para resolver el problema de las aguas residuales" de esta zona. Así, desde ambos colectivos han explicado que "en 2004, el Ayuntamiento de Alcoy encargó la redacción de un estudio para delimitar el perímetro de protección del acuífero del Molinar, que es la principal e insustituible fuente de abastecimiento de agua potable de la ciudad", y que está actualmente también en el ojo del huracán por el riesgo de contaminación que podría comportar el desarrollo del polígono Alcoi Sud que tramita la Generalitat.

Juani Ruz

Posteriormente se han realizado ampliaciones de ese trabajo inicial, en respuesta a requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Instituto Geológico y Minero de España, y a otros problemas de vulnerabilidad del acuífero detectados por un estudio hidrogeológico de la Universitat de les Illes Balears, encargado por Salvem l'Aqüífer del Molinar".

"Finalmente, en 2021 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcoy aprobó la propuesta definitiva de perímetro de protección elaborada por la empresa Aljibe Consultores y acordó remitir esa nueva y más completa propuesta a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es el organismo que tendrá que hacer la aprobación definitiva".

Sin red de saneamiento

Y sobre ello los dos colectivos ecologistas han destacado que "en cuanto a la urbanización de El Estepar, el estudio de Aljibe Consultores remarca que en esta urbanización "no hay red de saneamiento y el existente consiste en fosas sépticas de características constructivas desconocidas, individuales para cada vivienda, con evacuación y limpieza a cargo de empresas privadas".

Ante esa situación y del importante riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, recomendaba al Ayuntamiento que dispusiera de medidas correctoras y proponía la instalación de depuradoras individuales con tratamiento terciario y un control exhaustivo de estas. "El estudio de Aljibe Consultores también indica que en toda el área de El Estepar hay que prohibir los usos residenciales (exceptuando los ya existentes)".

"A la vista de estas conclusiones, la Colla Ecologista La Carrasca ya solicitó en 2022 a las consellerías competentes en medio ambiente y política territorial que no se permitiera la construcción de nuevas viviendas en toda el área de El Estepar. Esta petición también se trasladó posteriormente al Ayuntamiento de Alcoy".

La Carrasca también ha alegado contra la propuesta urbanística Sector Estepar porque, entre otros muchos motivos, "impide solucionar de manera rápida el problema de las aguas residuales de las casas ya existentes, aplazando la actuación urgente que se necesita".

Juani Ruz

"La reivindicación de la instalación de depuradoras individuales en las casas existentes a El Estepar, con un control municipal exhaustivo, también se incorporó en las alegaciones presentadas al Plan de acción para el clima y la energía sostenible de Alcoy", según han remarcado las dos entidades.

"La sustitución de las fosas sépticas de las viviendas existentes en El Estepar por depósitos estancos o depuradoras con tratamiento terciario tendría que llevarse a cabo con urgencia. Uno de los obstáculos para esta actuación es la inseguridad jurídica en que se encuentran los propietarios de las casas, que necesitan conocer con certeza los requisitos que el Ayuntamiento de Alcoy, coordinado con la Confederación Hidrográfica del Júcar, exigirá para el tratamiento adecuado de las aguas residuales, y tener así la garantía que una vez realizada la inversión no se les exigirán nuevas inversiones con este mismo objetivo".

Medidas

La propuesta presentada por ambas entidades que se debatirá en el pleno pide realizar una serie de actuaciones:

• Inventario de todas las viviendas e instalaciones de El Estepar y del sistema de tratamiento de aguas residuales de que disponen.

• Definición de las características técnicas concretas y definitivas de las instalaciones de tratamiento individuales de las aguas residuales que se tienen que implantar, y establecimiento de plazos para instalarlos.

• Campaña informativa para las personas residentes a El Estepar sobre los acuerdos adoptados y las posibles ayudas que pueda haber para el tratamiento adecuado de sus aguas residuales.

• Elaboración de una ordenanza de inspección técnica y periódica de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales de El Estepar, de forma que se asegure un control adecuado de esas instalaciones.