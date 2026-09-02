La Canal de Alcoy vuelve a escena: los ecologistas acusan a la Conselleria de “ocultar” un informe ambiental clave

La polémica en torno al futuro polígono de La Canal suma un nuevo capítulo. Cuando el proyecto empresarial previsto al sur de Alcoy continúa su compleja tramitación ambiental, la Colla Ecologista La Carrasca- Ecologistes en Acció ha llevado ahora ante el Síndic de Greuges la falta de acceso a un informe que considera fundamental para determinar la viabilidad de la actuación. El documento, elaborado por el área de Medio Natural, analiza un proyecto que afecta a espacios protegidos como el Parque Natural de la Font Roja y la Red Natura 2000.

El colectivo ecologista denuncia que solicitó formalmente el informe el pasado 8 de julio, después de conocer a través de la página web de la Conselleria de Medio Ambiente que ya había sido incorporado al expediente de evaluación ambiental estratégica del denominado Parque Empresarial Alcoy Sur. Casi dos meses después, según sostiene La Carrasca, todavía no ha recibido el documento, pese a que la normativa de acceso a la información ambiental establece un plazo máximo de un mes.

Sucesivas dificultades

La Canal, uno de los proyectos urbanísticos e industriales que más controversia ha generado en Alcoy durante los últimos años, vuelve así a situarse en el centro del debate. Como ha venido contando INFORMACIÓN, el proyecto , también conocido como parque empresarial Alcoy Sud, ha chocado con sucesivas dificultades, desde la oposición de colectivos ecologistas y otros sectores hasta los reparos planteados durante la tramitación por diferentes administraciones y organismos públicos. La actuación, planteada como una nueva área empresarial al sur de la ciudad, continúa pendiente de superar una evaluación ambiental en la que varios informes sectoriales ya han cuestionado distintos aspectos de su desarrollo.

Precisamente, La Carrasca está personada como parte interesada en este procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Para completar la tramitación, el Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica ha tenido que recabar informes de diferentes organismos públicos, algunos de los cuales han sido especialmente críticos con la actuación, según ha ido difundiendo el grupo ecologista.

Críticas al proyecto

Entre ellos figuran informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, los ayuntamientos de Alcoy e Ibi, los servicios de Paisaje y Planificación Territorial de la Generalitat y la Dirección General de Carreteras. El informe que ahora reclama La Carrasca era, sin embargo, uno de los que todavía faltaban por conocerse y según el colectivo, resulta especialmente relevante por la afección del proyecto a espacios sometidos a diferentes figuras de protección ambiental.

El colectivo denuncia que después de dos meses la respuesta no ha llegado y subraya que el retraso contrasta con la rapidez con la que la Conselleria atendió anteriores peticiones de documentación relacionadas con el mismo expediente. En otros casos, asegura, los informes solicitados fueron facilitados en plazos de 14 y 17 días e, incluso, en una ocasión, apenas dos días después de reclamarlos.

Ante esta situación, La Carrasca presentó una queja ante el Síndic de Greuges por un posible incumplimiento de la legislación sobre acceso a la información ambiental. La institución ha admitido la reclamación a trámite y ya ha comunicado el inicio de una investigación.

Los ecologistas van más allá y consideran que existe una “clara intención de ocultación” del contenido del informe. Según afirman, la remisión del documento debería ser un trámite administrativo sencillo, especialmente teniendo en cuenta los precedentes de otras solicitudes atendidas dentro del mismo expediente.

Puede que sea un informe negativo

La asociación plantea además la posibilidad de que el informe sea especialmente negativo para el proyecto de la Canal. “Si se trata de un informe objetivo y no hace una interpretación irracional y prevaricadora de la normativa, tiene que ser muy negativo para el proyecto”, sostienen desde La Carrasca, que se cuestionan el que el documento no ha sido facilitado dentro del plazo legal y si se han producido presiones o movimientos internos para evitar que sus conclusiones dificulten todavía más la tramitación.

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Para La Carrasca-Ecologistes en Acció, el caso supone un nuevo ejemplo de falta de transparencia en torno a un proyecto que acumula años de debate y controversia. El colectivo considera que la demora en facilitar un informe ambiental clave limita la participación pública en un procedimiento cuya resolución será determinante para conocer si el proyecto empresarial de la Canal puede finalmente salir adelante o si los obstáculos ambientales y sectoriales acabarán por frenarlo.