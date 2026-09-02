Fiestas de Castalla
Castalla hace temblar las calles con el alardo y la ‘Ballada de les Banderes'
El ‘Primer dia de trons’ lleva la pólvora y la tradición festera a la plaza Mayor en una jornada en la que las comparsas protagonizan uno de los actos más genuinos de sus Moros y Cristianos
La pólvora vuelve a ser protagonista este miércoles en Castalla. La localidad celebra el ‘Primer dia de trons’, una de las jornadas centrales de sus Fiestas de Moros y Cristianos, con el alardo de arcabucería y la tradicional Ballada de les Banderes como dos de los grandes momentos del día.
La jornada arrancó desde primera hora con el volteo general de campanas y la diana, antes de que las comparsas participen en sus respectivas misas. A mediodía, las calles de Castalla se han llenado de pólvora con el alardo de arcabucería. El bando cristiano parte desde la iglesia y el moro desde el convento para avanzar por sus respectivos recorridos hasta encontrarse en la plaza Mayor. Allí, una vez reunidos los dos bandos, llega uno de los momentos más característicos de la fiesta: la ‘Ballada de les Banderes’, en la que las enseñas de las comparsas se convierten en protagonistas.
La imagen de los festeros, las banderas, las armas de avancarga y las calles tomadas por la fiesta ofrece, así, uno de los estampas más reconocibles de Castalla durante sus días grandes.
El ambiente festero se extiende durante toda la jornada por el centro histórico, donde las comparsas, ataviadas con sus trajes tradicionales, llenan de color las calles y acompañan el estruendo de los arcabuces. Es una jornada especialmente esperada por los festeros y por quienes se acercan a Castalla para vivir de cerca una celebración que combina el carácter participativo de las comparsas con algunos de los rituales más arraigados de sus fiestas.
La pólvora volvía a tomar las calles por la tarde con la guerrilla, el simulacro de combate entre Moros y Cristianos que culminaba con la Embajada Mora frente a la Casa del Fester. La jornada finalizó con la procesión en honor a la Virgen de la Soledad, patrona de Castalla.
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