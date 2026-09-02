Cientos de personas se concentran en Alcoy y Elda contra la "invasión" de Ceuta

La convocatoria de concentraciones por la situación de Ceuta impulsada por el PP desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también ha tenido su respuesta en ciudades como Alcoy y Elda, donde cientos de personas han participado para mostrar su rechazo a los hechos registrados en la ciudad autónoma hacer ya un mes y expresar su solidaridad con los ceutís.

La plaza de España de Alcoy ha sido el lugar donde se ha realizado este acto, con participación de PP y Vox y la presencia de centenares de personas que han llenado esta emblemática zona.

La consellera Marián Cano y el diputado provincia Carlos Pastor, junto con otro participantes en la concentración de Alcoy / Juani Ruz

La concentración ha contado con la participación de Marián Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que ha destacado que "esto no es una concentración de partidos sino una concentración de españoles" para "defender la integridad de nuestro territorio" ante la "invasión" sufrida en Ceuta, solidarizándose con el pueblo ceutí.

Concentración de cientos de personas en Elda / INFORMACIÓN

Cano ha estado acompañada por el portavoz del PP alcoyano y diputado provincial Carlos Pastor, además de otros ediles populares. Y también han asistido los concejales de Vox en el Ayuntamiento, que han portado pancartas con el lema "No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España".

Concejales del Vox con participantes en la concentración de Alcoy / Juani Ruz

Del mismo modo han acudido también vecinos y cargos de PP y Vox de otras poblaciones. Y no han faltado los insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cánticos de "yo soy español, español, español".

En Elda también se ha realizado una concentración en la plaza del Ayuntamiento, en la que han participado varios centenares de personas, con presencia de representantes del PP y Vox. Así, no han faltado las banderas de España, pancartas y cánticos.