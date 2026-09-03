El agosto más caluroso desde que hay registros da paso a otro episodio "muy anómalo" de altas temperaturas en Alicante

Un mes de agosto histórico por el calor, que se suma a un julio y un junio que también batieron récords en la provincia. Y Alicante se adentra este viernes en un nuevo episodio muy anómalo de altas temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana ha confirmado que este pasado agosto "ha sido extremadamente cálido y pluviométricamente normal" en la autonomía, siendo "el mes de agosto más cálido desde que hay registros", una marca que también se batió con el pasado julio tras un junio abrasador que alcanzó temperaturas sin precedentes en ese mes.

Y ha destacado que este verano ha sido la primera vez desde que se implantó el plan Meteoalerta que en un mismo año se activa cinco días el aviso rojo por temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana, muestra de lo tórrido que ha sido el estío.

Y el calor va a seguir. Desde Aemet han explicado que "en los próximos días vamos a tener un episodio muy anómalo de temperaturas altas. No será tan intenso como los de julio y agosto, pero será muy destacado para tratarse de septiembre. Con estabilidad, viento flojo y brisas débiles, las temperaturas más altas se registrarán en el interior. En el litoral las máximas estarán en general entre 32 y 34 °C, pero con fuerte sensación de bochorno tanto de día como de noche por la combinación de calor y humedad alta".

Según la previsión, varios días a partir del viernes "pueden ser récord de temperatura media en la Comunitat Valenciana para cada fecha correspondiente, lo que es significativo de la gran anomalía del episodio cálido previsto para las fechas en las que estamos. Debido a la estabilidad anticiclónica, tampoco se esperan precipitaciones significativas durante los próximos días".

Así, por ejemplo en Alcoy y Villena este viernes se esperan 37 grados, y la situación se prolongará al menos durante la primera mitad de la próxima semana, con mucho calor, con valores en el interior de entre 35 y 38 grados, y noches tropicales generalizadas, sobre todo en el litoral. Eso sí, por ahora la Aemet no ha activado ningún aviso por altas temperaturas en la provincia, pero sí en toda la provincia de Valencia, en el norte de Murcia y Albacete para este viernes.

Previsión

La previsión para este viernes en la provincia de Alicante es de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a componentes sur y este, con intervalos de moderado por la tarde.

Y para el sábado se espera cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas e intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso; valores significativamente altos en áreas del interior y del prelitoral. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a componentes sur y este, con intervalos de moderado por la tarde.

Un agosto de récord

Sobre el mes de agosto, el más cálido desde que hay registros (1950) en la comunidad, la temperatura media ha sido de 26,5 grados, 2,1 grados más que de la climatología de referencia (24,4) y la precipitación acumulada ha sido 24,6 l/m2, que es un 9 % superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (22.7 l/m2).

La primera quincena del mes las temperaturas estuvieron de forma persistente entre 2 y 3 grados por encima de los valores normales, sin un gran pico cálido, pero con sensación de calor y bochorno diurno y nocturno.

La playa del Postiguet de Alicante, en una imagen de este verano / Héctor Fuentes

El día 19, que fue el más cálido del mes, con entrada de viento de poniente, se superaron los 42 grados en muchas localidades del litoral y prelitoral de Valencia y de Alicante. Ese día se activó el aviso rojo por temperaturas máximas en el litoral de Valencia y norte de Alicante, siendo el quinto aviso de este tipo este verano en la Comunidad, algo que no tiene precedentes.

Como siguió soplando viento de poniente durante la madrugada del día 20, en muchas localidades la temperatura estuvo por encima de 30 °C durante toda la noche y primera hora de la mañana.

Precipitaciones

Aunque el mes fue pluviométricamente normal, la distribución fue muy irregular, ya que las precipitaciones fueron con tormentas de corta duración, en general focalizadas, salvo las del día 20 que fueron generalizadas en el sur de Valencia y norte de Alicante, donde la intensidad llegó a ser muy fuerte, con acumulados en menos de una hora superiores a 40 l/m2, aunque lo más significativo fueron los fenómenos violentos que se produjeron al paso de las tormentas, con reventones húmedos que provocaron rachas de viento que llegaron a superar los 100 km/h