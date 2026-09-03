Así avanzan las obras del nuevo acceso al polígono Santiago Payà de Alcoy: una tercera parte ejecutada

El Ayuntamiento ya ha ejecutado cerca de 800.000 euros de las obras del nuevo acceso a Santiago Payà, lo que representa más de la tercera parte del presupuesto, pese a la paralización que sufriendo tras las lluvias de la primavera.

El ejecutivo municipal ha informado este jueves de que los trabajos "siguen avanzando a buen ritmo", pese al retraso sufrido, ya que debían de acabarse este mes. La edil de Industria, Elisa Guillem, ha anunciado que ya se han ejecutado casi 800.000 euros en estas actuaciones. En este sentido, ha expresado su "satisfacción por el progreso de las obras, especialmente después de los movimientos del terreno provocados por las lluvias de primavera que obligaron a la paralización temporal de las actuaciones".

La intervención está realizándose por Pavasal Empresa Constructora S.A.U., y el importe total es 2.262.248,34 euros, con IVA incluido. Por lo tanto, durante los primeros 10 meses de obra las certificaciones de ejecución representan ya un 35% del total y solo el último mes se han ejecutado 117.000 euros.

Los trabajos han alcanzado ya el 35 % de ejecución / INFORMACIÓN

Las primeras actuaciones consistieron en la eliminación del puente existente, una intervención que ya está finalizada. Ahora, se trabaja en la consolidación de la vertiente y en la construcción de un muro de escollera, y por último se realizará el nuevo vial.

Guillem recuerda que con las obras se dará solución a un problema surgido en abril de 2012, cuando se produjo una rotura del puente de acceso a la zona a causa de un derrumbe de los terrenos. Desde aquel momento se habían dado soluciones temporales y, como destaca la concejala, "ahora estamos haciendo realidad la solución definitiva".

Por último, la edil ha destacado que "desde el inicio de la legislatura se estableció como prioridad en el ámbito industrial este nuevo vial de acceso a Santiago Payà" y afirma que "estamos solucionando un problema que sufren la treintena de empresas de la zona y garantizamos el desarrollo de estas industrias y los puestos de trabajo que generan".

Las obras arrancaron el pasado mes de septiembre después de más de 13 años de espera. En 2012 un desprendimiento de la vertiente provocó la rotura del puente de acceso existente, que quedó fuera de servicio. Desde entonces, los accesos a los polígonos se han realizado mediante soluciones provisionales.

El plazo de ejecución era de 12 meses que se van a prolongar debido al retraso derivado de la paralización sufrida de las obras. Las actuaciones están valoradas en 2.262.248,34 euros, con IVA incluido, después de que su coste se incrementara el presupuesto en 700.000 euros (un 41 % más) tras quedar desierto el concurso en 2024.